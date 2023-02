6 Cara Mencegah Kehamilan secara Alami tanpa Kontrasepsi

1. Aprikot

2. Jahe

3. Kayu manis

4. Buah juniper

5. Mimba

6. Vitamin C

Banyak pasangan yang ingin melakukan hubungan seksual tetapi enggan merencanakan kehamilan. Untuk mencegah hal tersebut, banyak wanita menggunakan pil kontrasepsi atau metode lain.Untungnya, ada beberapa pengobatan rumahan yang sederhana namun efektif untuk mencegah kehamilan. Meskipun metode ini efektif, tetapi tidak 100% yakin bahwa kamu tidak akan hamil setelahnya. Wanita dapat menggunakannya setelah melakukan hubungan seks tanpa kondom untuk menghindari kehamilan.Berikut ini ada beberapa makanan yang dipercaya dapat menghindari kehamilan setelah berhubungan seks dengan risiko kesehatan yang minimal. Di antaranya:Aprikot adalah buah yang terkenal dapat mencegah implantasi janin secara alami. Untuk menggunakannya, tambahkan sekitar 100 gram aprikot kering dan 2 sendok teh madu ke dalam 1 cangkir air.Rebus campuran tersebut selama sekitar 20 menit atau cukup haluskan campuran tersebut dan minumlah saat suam-suam kuku. Alternatifnya, kamu juga bisa makan 5-10 buah aprikot setelah hubungan seksual tanpa kondom hingga menstruasi dimulai.Jahe dapat menginduksi menstruasi dan mencegah kehamilan. Cara konsumsinya sederhana, tambahkan jahe yang dihancurkan atau diparut ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit, saring ramuan tersebut dan siap untuk diminum. Minumlah 2 cangkir teh jahe kental setiap hari untuk mencegah kehamilan, membantu menurunkan berat badan, dan menginduksi menstruasi.Kayu manis dapat merangsang rahim, bahkan dapat menyebabkan keguguran dan aborsi. Untuk menghindari kehamilan setelah berhubungan seks secara alami, konsumsilah kayu manis setiap hari hingga mendapatkan menstruasi. Lebih baik berkonsultasi dengan dokter kandunganmu sebelum mengambil kayu manis untuk menghentikan kehamilan setelah berhubungan seksMakan buah juniper, juga dikenal sebagai Kala Jamun di India yang dapat membantu menghindari kehamilan setelah berhubungan seks. Kamu bisa mengonsumsinya selama 3 hari berturut-turut setelah bercinta tanpa pengaman. Selain itu, buah juniper juga mengurangi kemungkinan infeksi saluran kemih dan batu ginjal.Salah satu pengobatan paling populer untuk menghindari kehamilan setelah berhubungan seks tanpa kondom, adalah mimba. Tersedia dalam bentuk daun, minyak, dan ekstrak daun kering.Jika disuntikkan ke dalam rahim, minyak Mimba dapat membunuh sperma hanya dalam waktu 30 detik. Di sisi lain, tablet Mimba dapat meningkatkan kemandulan sementara pada pria. Maka wajib berkonsultasi pada dokter dan berhati-hatilah untuk mengkonsumsinya!Vitamin C adalah obat lain yang efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Vitamin ini mengganggu hormon 'progesteron' dan dengan demikian mencegah pembuahan. Ambil sekitar 1500 mg tablet Vitamin C 2 kali sehari selama 2-3 hari setelah berhubungan seks tanpa kondom. Pastikan untuk tidak mengkonsumsi Vitamin C secara berlebihan karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan tubuh.