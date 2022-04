Foto Termegah Ratu Elizabeth Saat Rayakan Ulang Tahunnya yang ke-96

(Unggahan selamat dari Duke and Duchess of Cambridge untuk ulang tahun ke-96 Ratu Elizabeth II. Foto: Dok. Instagram resmi Duke and Duchess of Cambridge/@dukeandduchessofcambridge)

Tepat tanggal 21 April 2022 lalu, usia orang pertama di Inggris genap berusia 96 tahun. Pada usianya yang hampir satu abad ini, Ratu Elizabeth II memilih untuk merayakan ulang tahunnya di Sandringham, kediaman favorit mendiang suaminya, Pangeran Philip.Bahkan, untuk menghormati hari lahir sang Ratu, Royal Windsor Horse Show telah merilis foto terbaru Ratu. Bidikan megah, yang diambil bulan lalu di halaman Kastil Windsor, menunjukkan Ratu berdiri dengan bangga di antara kuda poninya, Bybeck Katie dan Bybeck Nightingale. Ya, sejak dulu, Ratu Elizabeth memang memiliki ketertarikan pada kuda.Dalam foto yang diunggah tersebut, Ratu Elizabeth mengenakan mantel bergaya jubah hijau tua dengan memegang kendali kedua kuda poni favoritnya tadi di depan pohon Magnolia. Di ulang tahunnya yang ke-96 ini, sang Ratu akan merayakannya di tempat yang penuh dengan kenangan bersama sang mendiang suaminya, yang meninggal April silam pada usia 99 tahun.Sehari sebelum dirinya berusia 96, seperti dilansir dari People, Ratu melakukan perjalanan dari Kastil Windsor ke perkebunan Sandringham di Norfolk, berkisar 110 mil utara London. Pihak istana pun memberi tahu bahwa Ratu akan merayakan ulang tahunnya secara pribadi."Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia suka berkuda, dan itu telah menjadi bagian dari ritualnya hampir sepanjang hidupnya. Dia sangat kecewa karena tidak pergi berkuda sejak awal September," ujar seorang sumber kepada The Sun.Ulang tahun Ratu pada hari Kamis dirayakan oleh anggota keluarga kerajaan di media sosial. "Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-96 kepada Yang Mulia Ratu hari ini!" Hal ini terlihat dari ucapan yang diberikan oleh Pangeran William dan Kate Middleton berbagi di akun mereka."Sebuah inspirasi bagi banyak orang di Inggris, Persemakmuran, dan dunia, sangat istimewa untuk merayakannya di tahun #PlatinumJubilee ini," tulis Duke dan Duchess of Cambridge, melalui sosial media Twitter dan Instagram. Selain itu, terdapat pula unggahan foto keluarga Ratu dan Pangeran Philip bersama cicit mereka.Sang anak, Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall pun berbagi beberapa foto Ratu selama bertahun-tahun, termasuk foto manis Charles mencium tangan ibunya."Semoga Yang Mulia Ratu merayakan ulang tahun ke-96 yang sangat spesial hari ini, saat kami merayakan tahun Platinum Jubilee-nya," tulis mereka.Sementara, akun media sosial resmi Ratu Elizabeth, membagikan foto dirinya yang baru berusia dua tahun. "Selamat Ulang Tahun Yang Mulia! Hari ini saat Ratu berusia 96 tahun, kami membagikan foto Putri Elizabeth muda yang berusia dua tahun," tulis pada unggahan foto tersebut.Pada tahun 1928, tidak pernah diharapkan ia akan menjadi Ratu, dan tahun ini Yang Mulia merayakannya # PlatinumJubilee - yang pertama dalam sejarah Inggris.