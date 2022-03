1. Sereal dari gandum utuh

2. Protein

3. Yogurt

4. Salmon

5. Alpukat

Tidak hanya untuk orang dewasa saja, sarapan juga sangat penting bagi anak-anak. Mengingat mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika sarapan, anak akan memilki energi lebih untuk bisa melewati hari-hari.Christy C. Tangney, Ph.D., ahli diet klinis di Rush University Medical Center mengatakan bahwa seseorang yang melewatkan sarapan akan memiliki lebih sedikit energi.Berikut adalah beberapa aternatif makanan yang bisa dijadikan menu sarapan yang dikutip dari Bustle:Menurut sebuah artikel yang dipublikasikan pada Journal of Gastronony and Food Science, seseorang harus mendapatkan asupan harian sebanyak 15-25 persen dari sarapan. Salah satu yang bisa dipilih adalah sereal gandum utuh yang memiliki kandungan serat tinggi dan rendah gula. Kandungan serat yang tinggi pada sereal gandum utuh dapat bermanfaat untuk menjaga gula darah dan mencegah kekurangan energi, menurut Harvard Health.Sumber makanan lainnya untuk mendapatkan asupan makanan yang baik di pagi hari adalah dengan memilih makanan yang mengandung protein tinggi. Makanan yang memiliki kandungan protein tinggi diantaranya adalah telur, daging yang tidak diproses, dan juga sayuran berdaun hijau.Jika anak-anak tidak terlalu suka smoothie saat sarapan, pilihlah yogurt sebagai penggantinya. Yogurt merupakan pilihan yang tepat sebagai salah satu produk berbahan dasar susu. Menurut Healthline, yogurt memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan harian tubuh akan kalsium. Yogurt juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh terutama kalsium, vitamin B dan beberapa mineral.Salah satu makanan yang bisa meningkatkan energi tubuh dengan cepat adalah salmon. Salmon kaya akan nutrisi dan juga berkontribusi dalam banyak manfaat kesehatan, seperti tingkat energi karena kandungan vitamin B yang dapat meningkatkan energi dan mengusir rasa lelah secara alami."Sebagai tambahan, salmon juga salah satu sumber vitamin D yang dapat membuat tubuh lebih berenergi," kata Rima Kleiner, M.S., ahli diet dan nutrisi.Salah satu makanan yang paling mudah ditemui dan dikreasikan adalah alpukat. Kamu bisa mencampurkannya ke dalam salad atau membuat avocado toast. "Alpukat kaya akan serat dan lemak sehat, keduanya lambat dicerna dibandingkam karbohidrat sederhana sehingga membuat anak-anak merasa kenyang lebih lama," ujar Chelsey Amer, M.S., ahli diet dan nutrisi.