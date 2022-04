Amerika Serikat Buat Standar Khusus untuk Masker Anak-anak

(Sebuah langkah sedang dilakukan untuk menetapkan standar AS untuk masker anak-anak dengan penyaringan tinggi. Standar akan menentukan bahan masker, pengukuran dan kualitas filtrasi. Setelah itu, badan standar atau lembaga pemerintah perlu mendukung dan mengadopsinya. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Varian Omicron yang menyebar cepat memicu minat AS pada masker yang lebih baik untuk anak-anak demi menangkal covid-19. Sebelumnya, di negara tersebut, memilih masker N95 dewasa untuk dikenakan di mana diatur secara federal dan dianggap sebagai standar emas (gold standard).Melansir dari Reuters, tidak ada masker yang sebanding dengan regulasi AS, dan beberapa orang tua yang khawatir, lalu beralih ke masker ukuran anak yang dibuat dengan standar KF94 Korea Selatan atau KN95 China.Memang, banyak negara bagian dan sekolah sudah banyak yang berhenti mewajibkan pemakaian masker untuk covid-19 . Namun, para ahli penyakit mengatakan anak-anak masih membutuhkan masker berkualitas tinggi untuk segala hal mulai dari pandemi saat ini dan masa depan hingga flu musiman dan virus pernapasan (RSV) yang dapat menyebabkan penyakit serius dan kematian.Setiap tahun ada peluang bagi masker untuk membuat perbedaan - apakah itu di kelas atau di tempat penitipan anak," kata Dr Steven Krug, dokter ruang gawat darurat dan ketua American Academy of Pediatrics Council on Children and Disasters. Tapi sayangnya, mereka masih takut, apakah masker yang dijual di toko online itu asli atau palsu.Kementerian kesehatan Amerika Serikat mengatakan, satu-satunya KF94 asli dibuat di Korea Selatan. Sebuah toko online, yang menjual langsung BOTN KF94 buatan Korea Selatan di Amerika Serikat, mengatakan kepada Reuters bahwa situsnya menjual banyak masker KF94 berukuran kecil selama gelombang Omicron asli terjadi.Ya, Korea Selatan dianggap sebagai pemimpin untuk masker anak-anak karena menerapkan standar KF94 dengan ketat.Sementara itu Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NIOSH) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengesahkan masker N95 dan memeriksa fasilitas yang membuatnya. Sebuah langkah sedang dilakukan untuk menetapkan standar AS untuk masker anak-anak dengan penyaringan tinggi, yang dapat mengatur pengawasan domestik.Pembuat masker Texas Aegle dan Institut Fischell untuk Perangkat Biomedis Universitas Maryland sedang merancang masker anak-anak yang menyaring seperti N95 tetapi dioptimalkan untuk wajah dan paru-paru anak-anak yang lebih kecil.Kepala Eksekutif Aegle Andy Moy bertujuan untuk memulai uji klinis di Rumah Sakit Nasional Anak Washington pada bulan April.Standar akan menentukan bahan masker, pengukuran dan kualitas filtrasi. Setelah itu, badan standar atau lembaga pemerintah perlu mendukung dan mengadopsinya. "Sebuah agen federal akan diperlukan untuk menegakkan standar. Hanya dengan begitu orang tua akan memiliki jaminan yang mereka butuhkan," imbuh Moy.