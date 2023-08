Mille Billiards Sampai Pegasus Karting, Jadi Variasi Aktivitas Remaja di Jakarta Utara

Aktivitas-aktivitas baru yang disiapkan di antaranya adalah:

1. Mille Billiards

2. M7 Tactical

M7 Tactical di Pluit Village. Foto: Dok. Instagram M7.tactical/@m7.pluit)

3. Pegasus Karting

4. Wahana Robopark

(Mille Billiards. Video: Dok. Instagram Mille Billiards/@millebilliards)

(TIN)

Seiring dengan berakhirnya pandemi covid-19, beberapa pusat perbelanjaan membuat konsep dan strategi baru untuk menarik pengunjung. Hal ini juga dilakukan oleh Pluit Village, mal yang dikelola oleh Lippo Malls yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara. Pluit Village menawarkan aktivitas yang seru untuk anak-anak usia remaja.Aktivitas yang disiapkan Pluit Village kali ini diharapkan dapat melengkapi bukan hanya pusat perbelanjaan yang menawarkan pilihan belanja bagi keluarga.Juga memberikan pilihan aktivitas menarik yang di siapkan untuk menjadikan pusat perbelanjaan sebagai community center dengan berbagai aktivitas yang menciptakan hobby baru bagi para pengunjung Pluit Village dan masyarakat Jakarta Utara khususnya.Mille Billiards menawarkan area billiards dengan konsep family friendly dengan ruangan billiard yang didesain non smoking. Mille billiards juga telah melakukan ekspansi dengan menambah meja billiard menjadi 52 meja billiard menjadikan Mille billiard sebagai area billiard keluarga dengan meja billiard terbanyak di Indonesia.Millie billiar berlokasi di lantai 1 dan 2 Pluit Village. Selain melengkapi dengan cafe yang menyediakan berbagai pilihan food and beverages, Mille Billiards juga menyediakan retail shop Carabao di lantai 2 yang menyediakan perlengkapan billiard serta Mille toast yang berlokasi di lantai 1 mezzanine yang menyediakan aneka makanan ringan. Mille billiards dapat dinikmati dengan harga yang cukup terjangkau yaitu Rp75.000 rupiah per jamnya.M7 Tactical menawarkan area tembak yang menyediakan shooting range (menembak target) dan Wargagame (bermain tembak-tembakan) dengan durasi tertentu. Berlokasi di lantai 2 dan memiliki luas area 1000 M2 wahana ini sesuai untuk pengunjung dari usia mulai 6 tahun keatas.Pegasus karting menawarkan arena bermain Gokart dan merupakan Gokart Indoor terbesar dan terpanjang di Indonesia. Berlokasi di lantai 3 Pluit Village ini memiliki luas area lebih dari 3400 M2 dengan menyedikan 30 mobil karting menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk mengisi weekend ataupun menghabiskan waktu dengan teman dan teman spesial sambil bermain Gokart yang saat ini menjadi permainan yang seru yang sayang untuk dilewatkan.Pengunjung dapat bermain sesuai dengan kelas yang disediakan di antaranya kelas junior untuk usia 13 tahun ke atas, pro untuk usia 17 tahun ke atas hingga master untuk pengunjung yang mempunyai SIM A atau C. Untuk menikmati permainan Gokart yang seru ini, kamu cukup membayar harga dimulai dari Rp67.000.Wahana Robopark menawarkan permainan yang seru yang dilengkapi dengan robot yang di design dengan teknologi terkini. Robopark memberikan sensasi bermain melalui wahana Dino Island yang di design untuk memberikan petualangan seru namun juga memiliki edukasi bagi anak-anak yang memiliki pengetahuan dan keinginan besar untuk mengetahui dunia robot dan teknologinya. Dengan luas area lebih 1.300m², Robopark akan terus melakukan eksperimen melalui teknologi robot untuk memberikan beberapa atraksi yang menarik.Hiu Mulyawati selaku Mall Director Pluit Village mengatakan, “Penambahan aktivitas baru ini merupakan salah satu strategi Pluit Village untuk menambah kategori pengunjung setia Pluit Village dengan menyasar pengunjung teenager dengan memberikan aktivitas menarik untuk mendukung kegiatan mereka sesuai dengan hobby mereka masing-masing.""Kami berharap mereka dapat melakukan aktivitas yang seru sambil menunggu anggota keluarga lainnya melakukan aktivitas belanja di Pluit Village,” pungkas Hiu Mulyawati. Intip keseruan dari Mille Billiards di Pluit Village Mall.