5 Hal yang Harus Kamu Pertimbangkan sebelum Membeli Home Appliances

Grand Opening Beko Store di Cove at Batavia Pantai Indah Kapuk. Foto: A. Firdaus/Medcom

Home Appliances atau perangkat rumah tangga merupakan barang yang sejatinya digunakan untuk jangka panjang. Untuk itu penting bagi kamu membelinya secara langsung, atau mendatangi show room-nya.Selain kehadiran show room, ada beberapa pertimbangan yang sebaiknya kamu lakukan jika ingin membeli perangkat rumah tangga. Seperti yang dikatakan Tyo Sulistyo - Head of Customer Care Beko Indonesia berikut ini:Perangkat rumah tangga merupakan investasi jangka panjang. Jadi belilah sesuai yang kamu butuhkan."Sejauh ini mesin cuci menjadi produk yang paling populer dalam penjualan kami. Setelah itu, dishwsher yang sangat mempermudah pekerjaan rumah tangga," ucap Tyo.Bagian terpenting ketika kamu bersiap membeli perangkat rumah tangga. Tentunya membeli produk yang sesuai dengan budget-mu.Selain kebutuhan, para pelanggan harus bisa menyesuaikan listrik di rumahnya. Untuk itu sesuaikan barang yang dibeli dengan kapasitas listrik rumah. "Ketidakcocokan antara listrik dengan produknya," terang Tyo.Faktor pendukung untuk penggunaan produk menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Seperti saat kamu membeli mesin cuci, yang awalnya memakai dua tabung dan kemudian satu tabung, harus diperhatikan tekanan airnya.Tak dipungkiri, kehadiran showroom perangkat rumah tangga saat ini masih menjadi kebutuhan. Berdasarkan survei yang dilakukan platform yang berfokus di home living, LivingLoving, sebanyak 39,8% responden memilih melakukan pembelian produk rumah tangga secara langsung.Sedangkan 36,2% responden memilih melakukan pembelian melalui marketplace. Sementara 24% responden lainnya memilih berbelanja di official web store.Ini berarti, responden yang didominasi generasi milenial ini masih mengedepankan pengalaman memilih dan mencoba produk secara langsung atau offline, sebelum meminang perangkat rumah tangga yang dibutuhkan.Untuk itu Beko pertama kalinya membuka concept store di Indonesia yang berada di Cove at Batavia Pantai Indah Kapuk pada 31 Mei lalu. Di store ini, kamu bukan hanya membeli, tapi juga mendapatkan layanan serta konsultasi sesuai kebutuhanmu.Tak hanya itu di Beko Store ini, ada area demo. Kamu dapat mencoba secara langsung rangkaian perangkat dapur dari Beko seperti kompor induksi hingga oven. Para pengunjung juga dapat bersantai sambil menikmati kehangatan kopi yang diseduh dari coffee maker andalan Beko."Selain bisa menyentuh produk secara langsung, konsumen juga membutuhkan konsulitasi dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, serta mencari inspirasi dalam memanfaatkan dan meletakkan produk di rumah," ucap Co-Founder Living Loving, Nike Prima."Tak kalah penting, kehadiran servis dan layanan purna jual yang mudah dijangkau juga menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dalam menentukan produk rumah tangga yang akan digunakan,” pungkas Nike.