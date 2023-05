8 Cara Menyapih dengan Nyaman dan Gak Bikin si Kecil Trauma

Kenali tanda-tanda bayi siap disapih

Duduk dalam posisi kepala tegak tanpa sandaran

Tampak berminat pada apa yang kamu makan

Kehilangan refleks dorongan lidah aktif saat menyusu

Bertindak acuh tak acuh atau rewel selama sesi menyusui

Tetapkan jadwal untuk menyapih

Mulailah perlahan



Memberikan kenyamanan emosional

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Ganti rutinitas makan

Mencegah dan menenangkan pembengkakan

Berhenti menyusui sebagian

Pahami emosi sendiri

(yyy)

Saat berencana berhenti menyusui (menyapih), umumnya kamu akan mengalami beberapa kejutan. "Sama seperti setiap aspek keibuan lainnya, penyapihan sangat jarang terjadi seperti yang kita pikirkan," tutur Diane Bengson, penulis How Weaning Happens dan pemimpin lama Ohio La Leche League.Namun berapa pun usia bayimu, ada beberapa tip dan trik yang dapat mempermudah prosesnya. Ya, meski setiap orang akan berbeda dalam hal menyapih, namun secara umum, ada beberapa langkah yang dapat Moms ikuti, di antaranya:Melansir dari laman Parents, bayi akan memberikan beberapa petunjuk bahwa mereka siap untuk disapih, seperti:Biarkan dirimu sebulan penuh untuk berhasil berhenti menyusui. Ini akan memberimu dan bayi ruang bernapas ekstra untuk rintangan dan kemunduran. "Selain itu, kamu harus menghindari menyapih saat bayi mengalami beberapa fase dalam hidup, seperti tumbuh gigi, contohnya," tegas Claire Lerner, LCSW, direktur sumber daya pengasuhan di Zero to Three, di Washington, D.C.Melonggarkan rutinitas menyapih memungkinkanmu dan bayi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya, kamu dapat menghilangkan satu sesi menyusui per minggu dan secara bertahap dan menghentikan pemberian ASI sampai mereka hanya memiliki botol dan makanan padat. Dengan pelan-pelan, kamu akan menghasilkan lebih sedikit susu, yang akan membuat penyapihan lebih nyaman bagi Moms.Bayi yang disusui menyukai kontak fisik yang dekat dengan orang tuanya. Jadi saat menyapih, penting untuk memberikan kenyamanan dengan cara lain. Misalnya, Moms dapat menghabiskan waktu berkualitas dengan aktivitas yang membuat mereka terstimulasi secara emosional. Misal, berpelukan bersama sambil membaca buku atau menyanyikan lagu pengantar tidur, bermain-main bersama di taman bermain, atau memijat punggung mereka.Jika bayi menolak botol dari Moms, La Leche League International merekomendasikan untuk melihat apakah mereka akan menerimanya dari orang lain saat Moms berada di ruangan lain.Mungkin dengan pasangan, kakak, kakek-nenek, atau pengasuh anak. Atau, jika Moms yang menyajikan botol, ubah rutinitasnya! Bila biasanya menyusui di kamar tidur, cobalah menyusui di ruang tamu dan pegang mereka di posisi lain. Jika mengubah rutinitas tidak berhasil, kembalikan ke cara lama, lalu coba lagi dalam beberapa minggu.Saluran susu Moms bisa kehilangan memo bahwa mereka perlu mengurangi produksi susu, dan semua susu itu tidak dapat mengalir ke mana-mana. Jika payudaramu membengkak, atasi rasa sakit dengan kompres dingin atau asetaminofen. Atau kamu bisa memompanya dan menyajikan susu yang dipompa dalam botol atau mencampurnya dengan sereal.Semua atau tidak sama sekali bukan satu-satunya pilihan. Banyak orang tua yang bekerja memilih memberi susu botol di siang hari, dan menyusui saat di rumah.Bayi bukan satu-satunya yang harus menyesuaikan diri dengan penyapihan. Kamu harus menghadapi gelombang emosi. Misalnya, beberapa orang tua menginginkan tubuh mereka kembali, sementara yang lain merasa ditolak saat bayi mereka melewati payudara.Meskipun Moms, mungkin senang ketika sukses menyapih, tetapi sangat wajar jika sesekali merasa sedih karena kehilangan momen menyusui dengan si kecil.