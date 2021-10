Cara Mudah dan Menyenangkan Menyapih Bayi

1. Kenali kapan bayi sudah siap untuk berhenti menyusui

2. Tetapkan jadwal untuk menyapih

3. Mulailah perlahan

4. Memberikan kenyamanan emosional

Menyapih adalah momen menghentikan bayi menyusu dari payudara . Terkadang menjadi momen yang emosional bagi ibu dan bayi Bukan saja karena selanjutnya akan ada perubahan cara bayi mendapatkan nutrisi, tapi karena kebanyakan bayi mendapat ketenangan dengan menyusu langsung dari payudara ibunya.Menyapih anak terkadang menjadi salah satu momok yang begitu mengkhawatirkan bagi beberapa ibu. Tidak ada pendekatan universal atau aturan khusus untuk menyapih, tetapi mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh ibu agar menyapih anak bisa dilakukan dengan lancar.Dilansir dari Parents, berikut ini adalah beberapa langkah untuk menyapih anak dengan mudah:Bayi biasanya akan memberikan beberapa petunjuk bahwa mereka siap untuk disapih. Misalnya, mereka sudah bisa menegakkan kepala dengan baik, duduk dengan menggunakan bantuan, dan menunjukkan minat pada apa yang orang tua makan.Selain itu, refleks dorongan lidah aktif bayi akan hilang. Dan, mereka mungkin bertindak acuh tak acuh atau rewel selama sesi menyusui rutin.Luangkan waktu khusus misalnya sebulan penuh untuk menyapih. Ini memberi waktu bagi ibu dan anak untuk berbagi rintangan yang akan terjadi dalam proses menyapih."Selain itu, ibu harus menghindari penyapihan selama perubahan besar dalam hidup seperti tumbuh gigi, pindah rumah, ibu mulai bekerja, dan lainnya," kata Claire Lerner, LCSW, direktur sumber daya pengasuhan di Zero to Three, di Washington."Dan sadari bahwa bayi akan lebih cenderung bekerja sama ketika mereka tidak terlalu lelah atau lapar," sambungnya.Mulailah secara perlahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Misalnya, ibu dapat mengurangi satu sesi menyusui per minggunya. Dan secara bertahap berhenti menyusui sampai mereka bisa minum susu formula dan makanan padat.Dengan memulainya secara perlahan, ibu akan menghasilkan lebih sedikit susu. Sehingga akan membuat ibu lebih nyaman menyapih.Cara ini juga akan membuat penyapihan lebih menyenangkan bagi bayi. Sebab mereka akan secara bertahap menyesuaikan diri dengan mengurangi menyusui dan minum lebih banyak dari botol atau cangkir.Bayi yang disusui menyukai kontak fisik yang dekat dengan ibunya. Jadi saat menyapih penting untuk memberikan kenyamanan dengan cara lain.Misalnya, ibu dapat menghabiskan waktu khusus yang berkualitas dengan aktivitas yang membuat mereka terstimulasi secara emosional. Seperti berpelukan bersama sambil membaca buku atau menyanyikan lagu pengantar tidur, bermain-main bersama di taman bermain, atau memijat punggung mereka.