Begini Cara Inge Anugrah Ajak Anak Berolahraga

Inge Anugrah, Functional Training Specialist dan Wellness Coach berbagi tips untuk mengajak anak berolahraga. Menurutnya, ini menjadi langkah baik untuk para orang tua kepada anak.Inge sendiri mengaku memiliki anak yang gemar bermain gadget. Perkembangan pesat teknologi pun turut menghampiri anak-anak, mungkin juga termasuk anak moms sekarang. Inge pun mengajak anaknya untuk bergerak aktif.Berawal mula, cara Inge yang memang sedikit memaksa pun membawa keberhasilan. Menurutnya, sedikit paksaan untuk kebaikan bergerak aktif adalah cara terbaik agar anak tidak selalu bergantung kepada gadget."Awal mulanya memang aku rada paksa banget, tapi dengan positif encouragement. Anak-anakku kan sukanya main game online. Aku bilang ke anakku oke kamu bisa punya electronic time, tapi harus bergerak dulu," kata Inge kepada tim Medcom, Rabu, 5 Juli 2023.Kesepakatan dibuat itu membuat anak Inge mematuhi dan mulai bergerak aktif. Inge sendiri mengaku memiliki alat olahraga seperti treadmill. Anak-anaknya pun diawali untuk bergerak di atas alat tersebut."Nah kebetulan di rumahku ada treadmill, jadi aku suruh anakku jalan dulu di atas treadmill, lalu boleh pegang gadget lagi. Kalau enggak, sorry kamu gak akan bisa main," jelas Inge.Menurutnya, memaksa anak untuk berolahraga merupakan langkah yang baik. Namun, ia juga mengatakan sedikit saja paksaan, membuat anak nyaman terlebih dahulu. Ditambah, sebagai orang tua juga mencontohkan apa yang disuruh.Seperti ketika orang tua menyuruh sang anak bergerak, maka orang tua juga perlu bergerak. Maka dari itu, mengajak anak bergerak aktif bersama bisa membuat anak-anak terbiasa dengan yang namanya olahraga."In a way, kita tuntun dulu apa yang dia suka, baru melakukan apa yang aku mau gitu. Memang sih agak maksa, tapi lama-lama itu menjadikan mereka disiplin. Biar mereka sehat," paparnya.Inge sendiri meyakini para orang tua memiliki caranya masing-masing untuk mengajak anak berolahraga. Namun, yang menjadi titik penting adalah anak perlu bergerak aktif untuk membangun kebiasaan sehat."Karena kalau kita diemin aja, cuma duduk aja lama-lama bongkok, jadi tugas kita as parents juga berkreatif kreatif sendiri lah untuk cari untuk gerak. Akhirnya mereka terbiasa sendiri, oh mau main elektronik, gerak dulu," pungkas Inge.