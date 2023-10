Hadir di Love & Glamour Wedding Expo 2023, Sapphire Sky Hotel Tawarkan Beragam Paket Pernikahan

(FIR)

: Kamu dan pasangan siap untuk menikah dan ingin merayakannya? Sapphire Sky Hotel menawarkan beberapa paket pernikahan spesial di acara Love & Glamour Wedding Expo 2023.Hadir di Love & Glamour Wedding Expo 2023 yang digelar di TangCity Mall pada 6-8 Oktober ini, Sapphire Sky Hotel menawarkan beberapa paket pernikahan spesial, mulai dari Rp55 juta hingga Rp80 juta.Rossyan Novan selaku Director of Sales Sapphire Sky Hotel & Conference mengatakan, pihaknya memiliki empat paket pernikahan yang bisa dipilih oleh calon pengantin untuk menghelat pesta pernikahan.Adhisa All In Wedding Package ditawarkan dengan harga Rp55 juta untuk 100 pax, Silver Wedding Package di angka Rp65 juta untuk 200 pax, Gold Wedding Package seharga Rp75 juta untuk 250 pax, dan Royal Wedding Package seharga Rp80 juta untuk 300 pax.Harga itu sudah termasuk dekorasi pernikahan yang mencakup buket bunga pengantin, dekorasi taman, karpet merah dan sofa pengantin. Kamu dan pasangan juga mendapatkan complimentary menginap satu malam di Executive Room.Selain itu harga juga sudah termasuk food & beverage sesuai dengan paket dan beragam fasilitas perlengkapan untuk pesta seperti MC, musik hiburan, sound system, kamar make up dan lain-lain.“Tujuan kami mengikuti Expo Wedding ini adalah untuk mempermudahkan para calon pengantin yang ingin mengurusi pernikahan masing-masing. Kami juga melayani pesta sesuai keinginan calon pengantin. Pesta pernikahan internasional atau nasional dan pesta pernikahan tradisional,” kata Novan di lokasi expo, Jumat (6/10).Dikatakan, sejauh ini Sapphire Sky banyak dipilih oleh calon pengantin untuk menghelat pesta pernikahan. “Hingga akhir tahun ini, kami menargetkan ada 25 pesta pernikahan yang digelar di Sapphire Sky,” kata Novan.Sapphire Sky Hotel BSD City merupakan hotel dengan konsep boutique. Berlokasi di BSD City, tidak jauh dari ICE BSD City & AEON Mall. Berada di tengah-tengah business district, dekat dengan Damai Indah Golf, pusat kuliner dan entertainment seperti The Breeze, Q-Big, Eka Hospital.Sapphire Sky Hotel menyediakan 102 kamar dengan beragam tipe seperti Superior, Deluxe , Executive, Junior Suite, Family, Sapphire Suite, dan Royal Suite. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti Ballroom, ada 13 ruang meeting ekslusif yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan.Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh para tamu hotel adalah Atmosphere Restaurant, Sapphire Lounge, Kolam Renang, Spa & Massage, Gym, parkir, serta jaringan Wifi berkecepatan tinggi, dan berbagai fasilitas lain."Selain menawarkan discount 15% untuk di setiap paket pernikahan, kami juga memberikan kepada pasangan yang dealing di expo untuk mendapatkan kesempatan free honeymoon 1 malam dengan pilihan di Bali, Bandung, Jogya. Serta tambahan special mendapatkan lucky draw voucher hotel. Tanpa diundi!," ungkap Novan.