5 Alasan Mengapa Kamu Butuh Perencanaan Keuangan dan Cara Mengaturnya

Merencanakan masa depan kerap dikaitkan dengan berbagai risiko di setiap tahap kehidupan. Terutama dari segi persiapan finansial Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa akan ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti perubahan gaya hidup , pekerjaan, kondisi kesehatan dan mental, lingkungan pertemanan, dan sebagainya.Apalagi bagi mereka yang sudah memiliki tanggungan atau berkeluarga. Persiapan finansial bagi masa depan perlu semakin matang diperhatikan.Hasil Survei Empowering Aspirations 2023: Financial Preparedness in Asia yang dikeluarkan Prudential menunjukkan bahwa, 64% masyarakat Indonesia memiliki kekhawatiran tentang bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan masa depannya apabila sesuatu yang buruk terjadi di masa yang akan datang.Perihal pentingnya persiapan dana darurat, sebuah survei bertajuk Adult Financial Literacy 2020 mengungkap bahwa, hanya sekitar 9% masyarakat Indonesia bisa bertahan lebih dari enam bulan dengan menggunakan dana darurat jika kehilangan pendapatan, dan sebanyak 46% hanya memiliki satu pekan untuk bertahan hidup.Baca juga: Tips Menghemat Anggaran saat Berlibur ke Luar Negeri Selebihnya, yaitu 18% memiliki waktu satu bulan untuk bertahan, 6% selama tiga bulan. Sedangkan 22% tidak diketahui apakah mereka memiliki dana darurat jika kehilangan pekerjaan.Tanpa perencanaan dan persiapan keuangan yang baik dan matang, seseorang akan beresiko mengalami kesulitan apalagi jika terjadi sesuatu dan berdampak terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini artinya, perencanaan finansial serta mempersiapkan ketersediaan dana darurat di setiap tahapan kehidupan adalah sebuah keharusan.Berikut sejumlah alasan mengapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan:Tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dengan kamu dan keluarga di masa depan. Bahkan, kehidupanmu di esok hari mungkin bisa jauh berbeda dengan hari ini.Hal ini dapat terjadi misalnya karena kehilangan pekerjaan, tertimpa musibah, menderita sakit, dan sebagainya. Memiliki cadangan dana yang cukup tentunya akan sangat membantu di masa-masa sulit seperti ini.Semakin bertambahnya usia di masa produktif, otomatis pendapatanmu dari pekerjaan akan mengalami penyesuaian. Ketika pendapatan bertambah, biasanya akan ada penyesuaian dalam berbagai hal termasuk gaya hidup.Bagi kamu yang sudah berkeluarga, tentunya perubahan ini termasuk biaya bagi anak-anak yang juga bertambah besar. Besaran dana darurat yang perlu dipersiapkan sudah selayaknya mengikuti perkembangan peningkatan penghasilan dan gaya hidup.Setiap orang menginginkan hidup yang tenang, baik di usia muda maupun di hari tua. Namun, usia produktif tidak berlangsung selamanya.Jika seseorang telah merencanakan dan mempersiapkan keuangan, maka akan menciptakan ketenangan atau peace of mind dalam kehidupan. Oleh karena itu, usia produktif harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merencanakan keuangan yang diperlukan ketika kita tidak lagi produktif.Merencanakan keuangan dapat membantumu mengidentifikasi dan mencapai tujuan finansial, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau perjalanan impian. Perencanaan keuangan yang tertata termasuk mempersiapkan peninggalan berharga untuk keluarga merupakan investasi untuk kehidupan di masa depan yang tenang dan bebas dari rasa was-was.Tak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Pastikan untuk melengkapi tujuan finansialmu dengan solusi proteksi, sehingga rencana keuangan keluarga tetap dapat tercapai bila terjadi risiko pada dirimu.Jika terjadi sesuatu di luar kendalimu secara mendadak, misalnya kematian, kehidupan keluarga yang kamu tinggalkan akan terus berjalan. Perencanaan keuangan yang baik, termasuk investasi yang selama ini kamu miliki, akan menjadi peninggalan yang sangat berharga bagi mereka.Baca juga: 5 Tips Berlibur tanpa Bikin Kantong Kempis Jadi apa saja yang sebaiknya kamu Lakukan untuk mulai Mempersiapkan keuangan dan memiliki peninggalan berharga sekaligus mencapai keberkahan? Simak Tips Berikut Ini!Masih ingat ketika kita kecil, orang tua kita membelikan celengan gerabah berbentuk ayam atau kendi? Kamu diajarkan untuk menabung, menyisihkan sebagian uang jajan setiap hari agar kamu bisa mewujudkan impian, misalnya membeli sepatu, tas, atau pun sepeda impian. Sama halnya ketika beranjak dewasa, menyisihkan sebagian pendapatanmu akan sangat berguna di masa depan.Ungkapan ‘sehat itu mahal’ dirasakan ketika kamu menderita sakit. Biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk pengobatan, pemulihan, serta kehilangan pemasukan menjadi pengingat bahwa menjalani pola hidup sehat yang berimbang jauh lebih menyenangkan dan mudah. Menjaga kesehatan fisik dan mental merupakan salah satu bentuk investasi kita untuk masa yang akan datang.Banyak dari kita yang mungkin masih belum mengerti bagaimana sebenarnya mengelola keuangan yang baik dan benar, memilih investasi yang tepat, atau pun merencanakan persiapan keuangan untuk masa depan sejak dini.Informasi serta kiat-kiat pengelolaan finansial sebenarnya dapat dipelajari secara mandiri melalui berbagai pilihan media, misalnya secara online, membaca buku, mengikuti seminar, dan sebagainya.Jika masih ragu, tanyakan kepada ahli perencana keuangan untuk membantumu merencanakan pengelolaan keuangan serta persiapan peninggalan berharga bagi keluarga dengan baik. Mereka juga dapat membantu memilih bentuk proteksi yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti asuransi jiwa.Terdapat beragam asuransi jiwa yang sesuai dengan tahapan kehidupanmu, bahkan memiliki fasilitas yang dapat berguna tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan.Menjaga keluarga tercinta, juga termasuk mempersiapkan peninggalan berharga. Bukan hanya kamu yang akan mendapatkan benefit namun keluarga juga akan merasakan manfaatnya dan terlindungi di masa depan.