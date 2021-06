Meet new people

Banyak orang yang mungkin sudah memahami apa itu self-love (mencintai diri sendiri) dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menunjukkan self-love itu sendiri. Mulai dari rutin bubble bath setiap malam minggu, makan es krim saat sedang bersedih, atau mungkin meditasi tiap pagi.Seperti yang dilakukan aktris cantik, Jessica Iskandar yang mempunyai sejumlah cara untuk mengapresiasi dan mencintai dirinya sendiri. Menurutnya, semua dimulai dari diri sendiri dan kita harus bisa menciptakan kebahagian kita sendiri.“Buat aku self-love itu mengutamakan diri aku sendiri karena kalau aku gak bahagia, aku gak akan bisa bahagiain orang-orang yang aku cintai. Intinya, jangan biarkan diri kamu tersakiti,” ungkap ibu dari El Barrack Alexander.Berikut adalah cara Jedar (panggilan akrabnya) dalam mencintai diri sendiri yang bisa juga kamu tiru lho!Untuk kamu-kamu yang sedang menjalani proses self-love, bertemu dengan orang-orang baru sangat penting. Kenapa? Supaya kamu bisa sadar akan berartinya kamu dan juga menambah pengetahuan tentunya.Untuk Jessica, dating app bisa menjadi tempat untuk mencari teman, pengalaman baru, membangun koneksi, dan pastinya mencari lingkungan sosial baru yang lebih membuat hati damai.“Main dating apps bikin kita lebih gampang bersosialisasi, apalagi saat pandemi kayak gini yang bikin interaksi sosial semakin minim,” tutur wanita kelahiran 29 Januari 1988.Bagi Jessica Iskandar, pindah ke Bali merupakan salah satu cara memulai self-love journey-nya. “I have to get back to myself. Aku cari cara gimana supaya aku bisa recovery cepat. Salah satunya adalah dengan pindah ke Bali,” kata Jessica.“Semua harus perlahan, apalagi kalau udah urusan hati. Dengan langsung terjun ke hubungan baru, kita gak memberikan kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri dan mulai jalan sendiri. Jadi, take your time!” tambah Inez seorang relationship expert.Tidak ada yang lebih penting dalam self-love journey kamu selain merasa nyaman dengan diri sendiri. Menurut Inez, “Selain merasa nyaman dengan diri sendiri, menjadi otentik itu pun tidak kalah pentingnya.” Dan ternyata, ini akan terlihat dari cara kamu membawa diri. “Rasanya gak realistis untuk sepenuhnya mengabaikan first impression,” tutup Inez.