Hari Buku Sedunia, Ini 4 Manfaat Rutin Membaca

Membaca meningkatkan IQ

Membaca menurunkan tingkat stres

Membaca menambah kosakata

Membaca menumbuhkan empati yang lebih baik

Jakarta: Tanggal 23 April diperingati sebagai World Book Day atau Hari Buku Sedunia . Peringatan ini diselenggarakan guna menumbuhkan kesenangan membaca buku pada khalayak, khususnya kaum muda.Perayaan yang pertama kali dicetuskan UNESCO itu telah diperingati oleh kurang lebih 100 negara di dunia.Terkait Hari Buku Sedunia, rutin membaca buku setiap hari dapat memiliki efek positif bagi memori, kesehatan, dan hubungan Anda. Seperti dilansir Reader's Digest, para ahli berpendapat rutin membaca buku setiap hari terbukti dapat memberikan dampak positif mulai dari ingatan sampai tidur.Dan sama seperti Anda harus berolahraga atau makan sayuran setiap hari, Anda akan mendapatkan hasil positif yang cukup signifikan ketika Anda membaca buku secara teratur. Berikut adalah beberapa manfaat dari membaca.Baca: Membaca Buku Setiap Hari Bisa Menjaga Fungsi Otak Anak-anak yang sering membaca buku akan tumbuh menjadi seseorang yang cerdas saat dewasa. Sebuah studi yang dilakukan oleh UK's Society for Research menganalisis perkembangan kognitif hampir 2.000 pasangankembar identik, membandingkan antara keterampilan membaca dan skor tes IQ mereka.Hasilnya menunjukkan bahwa anak kembar dengan kemampuan membaca yang baik pada usia muda mendapat skor lebih tinggi pada tes kecerdasan saat remaja.Membaca selama 30 menit sama menenangkannya dengan melakukan yoga selama 30 menit, menurut sebuah studi tahun 2009. Para peneliti Inggris di University of Sussex menemukan bahwa hanya dengan membaca enam menit sehari dapat menurunkan tingkat stres partisipan sebesar 68 persen. Dibandingkan denganpergi jalan-jalan, minum secangkir teh atau kopi, dan mendengarkan musik yang tidak terlalu efektif menurunkan tingkat stres.Baca: Cintai Membaca, Tingkatkan Literasi Peneliti Keith Stanovich dan rekan-rekannya menemukan bahwa orang yang membaca secara teratur memiliki sekitar 50 persen lebih besar kosakata dan 50 persen lebih banyak pengetahuan berbasis fakta secara rata-rata dibandingkan dengan mereka yang tidak suka membaca.Selain meningkatkan IQ Anda, membaca juga dapat meningkatkan kecerdasan emosional Anda. Sebuah studi yang dilakukan di Harvard pada tahun 2013 menemukan bahwa sukarelawan yang membaca fiksi sastra lebih baik dalam mengidentifikasi emosi seseorang."Semakin banyak fiksi yang dibaca, semakin baik mereka memahami dunia sosial dari sekadar mengamati isyarat halus di lingkungan mereka," ujar Maja Djikic, seorang psikolog di University of Toronto.