Bolehkah Wanita Hamil Minum Kopi?

Masa-masa kehamilan bisa menjadi hal yang penuh dengan kejutan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali merasakannya. Namun terkadang kehamilan juga berarti kamu tidak boleh menjadi egois karena tidak hanya diri sendiri yang harus kamu perhatikan tetapi janin yang sedang dalam kandungan.Ada banyak makanan dan minuman yang mungkin tidak bisa sembarangan dikonsumsi ketika sedang mengandung, salah satunya adalah kopi. Lalu, apakah minum kopi aman bagi wanita yang sedang hamil?Menurut Jessica Shepherd, MD, seorang Obgyn dan pendiri Her Viewpoint mengatakan bahwa kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Bagi wanita yang sedang tidak hamil, minum kopi bisa sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan tingkat energi.Namun bagi wanita yang sedang mengandung, tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat badan rendah dan bahkan dikaitkan dengan persalinan dini, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC)."Terlebih lagi, kafein dapat masuk ke dalam plasenta dan sulit bagi janin yang masih kecil dan berkembang untuk memetabolisme sumber makanannya," ujar Amanda Baker Lemein, RD, seorang ahli diet yang berbasis di Chicago.Menurut Dr Shepherd kafein yang terdapat pada kopi juga bersifat diuretik, yang berarti minum kopi dapat membuatmu buang air kecil dan pada gilirannya dapat membuat dehidrasi.Meskipun ada banyak pro dan kontra di luar sana, World Health Organization (WHO) menyarankan agar wanita hamil tidak mengonsumsi kafein lebih dari 300 miligram setiap harinya untuk mengurangi risiko keguguran dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah kondisi di mana bayi memiliki berat badan kurang dari 2,5 kilogram saat dilahirkan."Meskipun kopi adalah stimulan dan dengan minum kopi dapat membuatmu tetap terjaga, satu-satunya cara nyata untuk benar-benar meningkatkan energi adalah melalui diet seimbang dan pola tidur yang tepat," jelas Baker Lemein.Makan cukup sepanjang hari dan pilihlah camilan yang sehat seperti buah-buahan atau sayur tetapi jangan sampai kamu merasa kenyang berlebihan. Menurut Baker Lemein, jika kamu kenyang berlebihan, maka itu dapat membuatmu menjadi lebih cepat lelah.