10 List Perlengkapan Bayi Baru Lahir yang Wajib Dibeli

Ilustrasi Bayi. Istimewa

Jakarta: Ada banyak hal yang harus dipersiapkan jelang melahirkan, salah satunya perlengkapan si kecil. Dari membeli perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, makan, hingga pakaian.



Terkadang, antusiasme menunggu kedatangan si kecil membuat bunda membeli banyak barang yang sebenarnya enggak dibutuhkan bayi baru lahir. Alhasil, barang-barang itu malah jadi mubazir.



Nah, agar bunda tak membeli barang yang tidak diperlukan dan bikin potensi pengeluaran jadi menakutkan, simak tips dan daftar perlengkapan bayi baru lahir yang harus dibeli, melansir berbagai sumber. Tips membeli perlengkapan bayi baru lahir Beberapa hal yang harus diperhatikan saat membeli perlengkapan bayi baru lahir yakni:

1. Carilah perlengkapan bayi baru lahir satu hingga dua bulan sebelum proses persalinan. Saat kondisi bunda masih sehat bepergian

2. Siapkan daftar perlengkapan bayi baru lahir sebelum berbelanja

3. Mengingat bayi mengalami pertumbuhan yang cepat, keperluan pakaian seperti pokok dan baju sebaiknya tidak dibeli terlalu banyak

4. Pilih handuk, baju, dan waslap dengan bahan yang lembut serta nyaman bagi kulit bayi

5. Pilih baju bayi dengan ukuran yang sedikit lebih besar, sehingga tidak cepat sempit ketika dipakai bayi yang mulai tumbuh

6. Beli baju bayi yang berkancing depan. Ini akan memudahkan bunda memakaikan atau melepas baju tersebut

7. Setelah dibeli, semua keperluan bayi perlu dicuci terlebih dahulu. Hanya perlu menggunakan air bersih, kucek perlahan, keringkan, kemudian setrika tanpa pewangi.

8. Simpan di tempat yang terjaga kebersihannya. Daftar perlengkapan bayi baru lahir yang wajib dibeli 1. Pakaian bayi



Saat melihat pakaian bayi yang mungil dan lucu, bunda bisa jadi bingung untuk membeli pakaian yang dibutuhkan. Nah, berikut beberapa pakaian yang harus dimiliki saat menunggu kedatangan si kecil.

a. 4-8 jumper (lengan pendek atau panjang)

b. 4-8 kemeja

c. 4-8 celana

d. 4-8 baju tidur

e. 1-3 rompers atau pakaian dandanan lainnya

f. 1-3 sweater atau jaket

g. 4-7 kaus kaki atau sepatu bot

h. 1-3 topi bayi baru lahir

i. 3-5 sarung tangan bayi

j. 2 selimut



2. Bedong bayi



Membedong bayi yang baru lahir dengan bedong bisa jadi hal yang sulit dilakukan. Apalagi untuk para ibu baru mungkin akan kesulitan membedong anaknya sekencang yang dilakukan perawat di rumah sakit.



Jadi, daripada membuang waktu dan malah bikin frustasi, belilah selimut yang dirancang khusus untuk membedong bayi. Selimut flap dan velcro bisa menjadi pilihan bedongan si kecil. Tidak hanya menyederhanakan proses, si kecil juga bisa hangat lebih cepat. Pastikan membeli bedongan sebanyak 10 buah.



3. Perlengkapan mandi



Bunda harus mempersiapkan semua perlengkapan mandi yang tepat agar tak kesulitan memandikan si kecil. Beberapa perlengkapan yang harus dibeli yakni

a. 1 bak mandi bayi

b. 2 handuk bayi

c. Sabun dan sampo bayi

d. Kain lap lembut

e. Losion bayi



Belilah sabun dan sampo bayi yang diformulasikan khusus untuk si kecil. Sabun bayi biasanya akan lebih lembut pada kulit bayi dibanding sabun biasa.



4. Perlengkapan kamar bayi



Bunda harus juga mempersiapkan perlengkapan kamar bayi, mulai dari tempat tidur maupun furnitur yang akan membantu bunda merawat si kecil. Berikut sejumlah hal yang perlu disiapkan

a. Tempat tidur bayi

b. Kasur agak keras dan datar yang pas dalam ranjang bayi

c. Meja ganti popok atau meja rias dengna bantalan ganti

d. Keranjang mainan

e. Ember untuk popok

f. Swaddle



5. Popok bayi



Mengganti popok mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tapi percayalah, bunda akan menguasainya cepat atau lambat. Terpenting, bunda harus menyiapkan kebutuhan bayi untuk ganti popok agar prosesnya bisa lebih cepat. Berikut sejumlah hal yang diperlukan:

a. 2-3 kotak besar popok sekali pakai atau 6-10 lusin popok kain dan 6-8 penutup popok

b. 2-3 kotak besar tisu bayi tanpa pewangi

c. 2 tabung besar krim popok

d. tas popok



6. Perlengkapan menyusui bayi



Bunda harus bersiap memberi makan bayi sepanjang waktu yang artinya harus mempersiapkan perlengkapan untuk menyusui. Baik secara langsung atau menyusui lewat botol. Berikut perlengkapan menyusui bayi yang harus disiapkan:

a. 5-8 botol dan dot

b. sikat botol

c. Keranjang pencuci piring untuk barang si kecil

d. Susu formula (jika tidak menyusui)

e. Pompa ASI

f. Bantalan menyusui

g. Krim puting untuk mencegah lecet

h. 4-8 tadah iler

i. 4-8 kain sendawa

j. Penghangat botol

k. Alat sterilisasi botol



7. Alat kesehatan bayi



Jangan lupa bayi juga perlu perawatan sesekali, apalagi kalau si kecil sedang tidak sehat. Pastinya bunda memerlukan perlengkapan untuk kesehatan bayi yang tepat. Berikut sejumlah hal yang wajib ada:

a. Gunting kuku bayi

b. Termometer bayi

c. Petroleum jelly dan kain kasa steril

d. Pertolongan pertama

e. 4-6 dot



8. Gendongan bayi



Mengendong bayi tanpa alat bantu bisa jadi akan membuat bunda cepat kewalahan. Menyiapkan gendongan bayi yang tepat untuk si kecil tak hanya praktis, tapi juga memberi kenyamanan bagi bayi.



Itulah mengapa bunda membutuhkan gendongan bayi. Alat ini akan membantu bunda untuk menggendong si kecil dengan baik.



9. Stroller sekaligus car seat untuk bayi



Alat multifungsi ini menjadi pilihan yang bagus untuk bunda yang membutuhkan kursi mobil bayi dan kereta dorong untuk bayi. Selain lebih hemat, stroler bayi sekaligus kursi mobil bayi relatif ringan dan mudah dibuka dengan satu tangan.



Terpenting, bayi yang sedang tidur tidak perlu susah payah dilepaskan dari kursi mobil. Ini bisa membuat si kecil tertidur pulas tanpa tahu apa yang terjadi disekelilingnya.



10. Perlengkapan lainnya



Selain berbagai perlengkapan dasar maupun perlengkapan mandi tadi, bunda juga harus mengetahui daftar perlengkapan bayi baru lahir yang harus disiapkan seperti:

a. Minyak telon

b. Kain kasa dan kapas steril untuk membungkus dan membersihkan tali pusar bayi

c. Tas bayi

d. Cotton buds

e. Celemek bayi

(UWA)