Permainan Konstruktif Lego, Jadi Permainan Edukatif Anak yang Kini Makin Terjangkau

(Saskhya Aulia Prima, M.Psi, Psikolog Klinis Anak dan Remaja bersama Dini Ubaya, VP Strategic and Operation FMCG, LazMall, Lazada Indonesia menunjukkan varian Fast&Furious Lego. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Kondisi dunia semakin cepat berubah, sehingga anak-anak akan menghadapi masa depan yang semakin menantang. Menurut World Economic Forum, sebanyak 65 persen anak yang bersekolah dasar (SD) akan menghadapi pekerjaan yang belum ada saat ini.Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki kreativitas dan ketangguhan (resilience) dalam menghadapi perubahan.“Menumbuhkan karakter yang resilien pada anak merupakan bekal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan bangkit dari kegagalan merupakan salah satu kunci keberhasilan hidup," beber Saskhya Aulia Prima, M.Psi, seorang Psikolog Klinis Anak dan Remaja."Orang tua memainkan peran penting dalam melatih resiliensi anak-anak mereka. Memberikan waktu berkualitas bersama keluarga dan menyediakan permainan yang mendukung, seperti constructive play, dapat membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi masa depan,” tambah Saskhya Aulia.Melalui permainan konstruktif seperti Lego , anak-anak dapat belajar dan mengembangkan kemampuan inovatif dan kreatif mereka dengan cara yang menyenangkan. Untuk itu, Lazada , bekerja sama dengan The Lego Group, menghadirkan solusi edukatif yang mendukung perkembangan anak-anak dan persiapan mereka menghadapi masa depan yang penuh tantangan.Dini Ubaya, VP Strategic and Operation FMCG, LazMall, Lazada Indonesia, mengatakan, “Lazada berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan seluruh konsumen, termasuk pada kebutuhan hiburan dan edukasi bagi anak dan keluarga di Indonesia. Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan The Lego Group dalam memberikan akses produk yang tidak hanya menghibur, namun juga membantu mengembangkan kreativitas dan ketangguhan anak dalam membantu menyiapkan masa depan mereka.”Sebagai salah satu destinasi belanja online, LazMall menghadirkan lebih dari 32.000 brand lokal dan internasional. Dengan kanal khusus ini, kamu dapat menemukan official store dari berbagai brand favorit mereka, serta memiliki pilihan produk yang lengkap dari berbagai kategori salah satunya pada kebutuhan rumah tangga, bayi dan ibu, tumbuh kembang anak, serta kebutuhan lainnya.“Melalui LazMall, Lazada menghadirkan akses mudah dan terpercaya bagi konsumen untuk mendapatkan produk Lego secara aman dan nyaman dengan jaminan pengiriman cepat dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Khususnya di Lego LazMall Big Brand Day dengan tema ‘Dream It, Build It’, konsumen dapat memilih dari berbagai macam seri dan tema Lego Vehicles, dan membuat mobil impian mereka menjadi kenyataan. Didukung dengan penawaran promosi dan diskon menarik bagi konsumen hanya di Lazada,” terang Dini.Dalam kolaborasinya dengan The Lego Group, perusahaan e-commerce swasta ini berkomitmen untuk mendukung kreativitas dan resilien anak melalui permainan konstruktif yang mengajak konsumen berkreasi menciptakan mobil impian melalui set Lego Vehicles yang tersedia di platform Lazada secara eksklusif.Permainan konstruktif ini sekarang lebih terjangkau dan mudah diakses melalui LazMall Big Brand Day dengan tema ‘Dream It, Build It’ yang akan digelar pada 19 Mei 2023.