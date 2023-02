Tips Memanjakan Bumil dan yang Melahirkan pada Hari Kasih Sayang

1. Dinner Valentine’s Day

Sebuah anugerah terindah dari Tuhan adalah kehanmilan. Terutama bagi ibu muda yang baru menjalani kehamilan.Pada momen kehamilan, moms pasti ingin merasakan nikmatnya dimanja, diprioritaskan, dan diperhatikan oleh suami atau orang-orang terdekatmu. Terlebih, jika ada yang melahirkan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day.Memahami hal di atas, Brawijaya Hospital Duren Tiga memfasilitasi untuk para ibu hamil yang telah mempercayakan Rumah Sakit ini sebagai tempat yang nyaman dari segi fasilitasi Rumah sakit dan layanan prima nya oleh para petugas medis maupun non medis.Dengan tempat yang strategis berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Brawijaya Hospital Duren Tiga memberikan beberapa tips menarik untuk para Ibu Hamil. Di antaranya adalah:Adalah fasilitas untuk ibu yang melahirkan di tanggal hari kasih sayan (Valentine’s Day) 14 februari 2023, Brawijaya Hospital Duren Tiga memberikan fasilitas Makan malam bersama pasangan di Kamar perawatan. Dengan makanan yang pastinya sudah disediakan baik Appetizer, main course dan Dessert .Tak hanya dinner, ada juga voucher Belanja, promo yang belangsung secara berkala ini akan sangat memanjakan ibu yang melahirkan di Brawijaya Hospital Duren Tiga.Para moms yang menjalani kehamilan diberikan secara free of charge (FOC), bagi mereka yang baru pertama kali pemeriksaan kehamilan di Brawijaya Hospital Duren Tiga. Dengan dibantu oleh petugas Rumah Sakit yang ramamh, dan dijamin untuk happy setelah melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis Kandungan."Tidak perlu susah untuk menghubungi Brawijaya Hospital Duren Tiga, karena sudah tersedia layanan khusus untuk memanjakan ibu hamil dengan personal assistant yang akan membantu," ujar Puji Sulastri selaku Head of Sales & Marketing Brawijaya Hospital Duren Tiga.