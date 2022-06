Catat, 5 Buah yang Aman Dikonsumsi saat Hamil

1. Pisang

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Apel

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Kiwi

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Jeruk

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Aprikot

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Sebagai ibu hamil tentu ingin memberikan yang terbaik untuk si calon buah hati. Salah satunya dengan memberikan nutrisi yang tepat untuk menunjang pertumbuhannya selama berada di dalam perut.Buah merupakan makanan kaya nutrisi yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh Bumil. Melansir dari HealthShots, seorang ahli gizi, Pritika Bedi menyebutkan lima jenis buah yang aman dikonsumsi selama kehamilan , di antaranya:Selain mengenyangkan pisang kaya akan kalsium dan potasium, yang dapat membantu mencegah kram kaki yang kerap dialami Bumil. Bedi menyarankan untuk memilih pisang yang benar-benar matang dan pilih varian pisang hijau jika kamu menderita diabetes gestasional dan membutuhkan pilihan gula yang rendah.Menurut Bedi, apel bukan hanya salah satu buah yang aman tetapi juga buah yang 'wajib' dikonsumsi saat hamil. Apel dapat meningkatkan kekebalan dan kekuatan janin. Setelah lahir, kandungan dalam apel dapat menurunkan risiko anak terkena batuk mengi, asma, dan eksim saat ia tumbuh. Perlu diketahui, apel padat nutrisi dan mengandung vitamin A, E, dan D, serta seng.Vitamin C, E, A, potasium, fosfor, magnesium, asam folat, dan serat makanan semuanya terdapat dalam buah kiwi. Buah berwarna hijau ini dapat mencegah ibu hamil terkena pilek atau batuk. Karena mereka tinggi fosfor dan membantu penyerapan zat besi. Kiwi juga menurunkan risiko pembekuan darah.Jeruk dan beberapa jenis jeruk lainnya kaya akan vitamin C. Vitamin ini penting untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi, mineral penting bagi tubuh. Yang paling penting, vitamin C adalah antioksidan yang melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas.Aprikot atau buah peach kaya akan asam folat, kalsium, potasium, dan magnesium, di antara vitamin dan mineral lainnya. Aprikot kering kaya akan zat besi dan serat, yang membantu meningkatkan sintesis sel darah merah. Mereka mengatur proses pencernaan, sehingga menjadikannya buah yang ideal untuk dikonsumsi selama kehamilan.