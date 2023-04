Ini Daftar Buah yang Cocok Dijadikan Bingkisan Lebaran

Anggur

Menjelang Hari Raya Idulfitri, berbagi bingkisan dalam bentuk parcel sudah menjadi tradisi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tak melulu berisi kue kering, bingkisan juga dapat berupa makanan lain, seperti buah-buahan misalnya.Parcel buah sebagai hantaran Lebaran , tentunya sangat bermanfaat bagi orang yang mengonsumsinya. Pasalnya, di dalam buah telah terkandung sejumlah vitamin, mineral, dan gizi yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh.Tak hanya itu, dengan mengonsumsi buah secara rutin juga dapat mengembalikan kebutuhan nutrisi tubuh yang mungkin berkurang saat menjalankan puasa. Nah, berikut rekomendasi buah untuk bingkisan Lebaran, dilansir dari berbagai sumber, antara lain:Buah anggur cocok dijadikan parcel buah karena kandungan zat resveratrol dan polifenol yang dikenal sebagai antioksidan. Adapun sejumlah vitamin yang terkandung, seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin K. Selain itu, anggur juga memiliki glikosida, mangan, kalsium, zat besi dan asam galat.Berbagai kandungan tersebut berfungsi untuk mengurangi risiko kanker payudara, prostat, dan usus besar. Bukan hanya itu, buah ini juga bisa menurunkan risiko stroke, mengontrol gula darah, serta menyehatkan pencernaan dan ginjal.Buah yang cocok dijadikan isian parcel selanjutnya adalah apel. Buah ini memiliki banyak manfaat, terlebih jika dikonsumsi jangka panjang. Buah ini memiliki kandungan vitamin A, B, dan C. Selain itu, orang yang mengonsumsi buah apel akan kenyang lebih lama karena kandungan serat yang banyak.Buah yang memiliki warna merah atau hijau ini bermanfaat untuk mengontrol gula darah, mengurangi risiko gangguan pernapasan, mengatasi osteoporosis, hingga membantu dan mencegah kanker.Buah jeruk memang kerap ditemui di parcel buah karena warnanya yang mencolok dan rasanya yang segar. Jeruk juga memiliki harga yang tergolong terjangkau dan mudah ditemukan. Buah ini juga dikenal dengan kandungan vitamin C yang melimpah. Selain itu, terdapat beberapa kandungan lainnya, seperti vitamin A, vitamin B1, folat, beta karoten, dan antioksidan flavonoid.Jeruk bermanfaat untuk mencegah penyakit stroke, mengontrol gula darah, mengurangi radang sendi, menjaga stamina, dan melancarkan sistem pencernaan.Buah yang memiliki bentuk kulit unik ini sangat mudah didapatkan. Buah naga sangat cocok bagi penderita tipes karena tekstur daging buah yang lebuh dan nutrisi yang bagus untuk pemulihan penyakit. Buah ini juga mengandung berbagai nutrisi, seperti kalsium, fosfor, antioksidan, protein, vitamin B1, Vitamin B2, dan Vitamin C.Buah berbentuk lonjong dan berwarna kuning ini sering digunakan untuk isian parcel. Selain mempercantik parcel, pisang mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. vitamin tersebut berguna untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengurangi asam lambung, dan dapat mengobati berbagai gangguan kesehatan lainnya.Buah asal negeri Arab ini termasuk buah musiman karena hanya ditemukan ketika Ramadan. Alasannya, karena anjuran yang diberikan kepada umat Islam untuk mengonsumsi kurma ketika berbuka puasa. Maka, buah satu ini juga bisa masuk dalam isian parcel Lebaranmu.Serupa dengan buah lainnya, kurma juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan gula sebanyak 50 pesen, kurma memiliki fruktosa dan glukosa yang dapat dicerna tubuh. Kandungan tersebut dapat menenangkan saraf, menjaga kesehatan tulang, memelihara sistem pencernaan, dan memenuhi asupan gizi.Nah, itulah rekomendasi buah untuk parcel Lebaran yang dapat kamu berikan kepada orang-orang terdekat untuk menjalin silaturahmi.