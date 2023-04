Macet di Perjalanan Mudik? 6 Kegiatan Ini Bisa 'Membunuh' Waktu Kala Bosan Melanda

Mendengarkan musik

Idulfitri sebentar lagi tiba. Hari Lebaran ini tentu menjadi momen yang ditunggu bagi setiap orang yang merayakannya. Utamanya bagi mereka yang hidup di perantauan dan ingin berkumpul bersama para kesayangan.Nah, bagi mereka yang mengambil jalur darat dengan kendaraan pribadi, bus, atau travel, harus siap-siap menghadapi kemungkinan menikmati macetnya jalanan selama berjam-jam.Wah, alamat 'tua' di jalan, nih! Eits, tak usah bingung, kami sudah mempersiapkan dari berbagai sumber mengenai kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika berada dalam kendaraan. Yuk, kita usir rasa bosan itu, begini caranya!Kegiatan ini paling sering dilakukan untuk mengusir rasa bosan. Apalagi, jika lagu yang dinikmati merupakan lagu favoritmu. Tak perlu pakai kaset, usb, atau CD, kamu bisa memilih sendiri aplikasi musik yang menyediakan fasilitas tampilan lirik lagu, sehingga kamu dapat bernyanyi bersama alias sing along bersama penyanyi pujaan.Momen liburan kerap dijadikan ajang menuntaskan 'utang' termasuk membaca buku atau novel yang sudah dibeli. So, perjalanan panjang dari kampung halaman dapat diisi dengan membaca buku, novel atau mungkin majalah yang dibeli di rest area.Ini kerap jadi satu-satunya hal yang menyenangkan saat perjalanan. Apalagi bila perjalanan dilakukan saat malam hari. Siapkan bantal leher atau bantal yang nyaman jika memungkinkan. Tapi bagi yang menyupir, segera cari tempat beristirahat bila kantuk menyerang, ya!Penggemar drama Korea atau anime dapat memanfaatkan waktu dengan menonton serial kesayangan lewat gawai. Jika biasanya begadang demi serial-serial ini, kini kamu bisa memanfaatkan waktu untuk menonton di tengah kemacetan.Perjalanan mudik bisa menjadi quality time bagi keluarga. Kamu bisa mengobrol santai dengan anak-anak. Bisa juga bermain tebak-tebakan bersama, atau bermain sambil belajar memanfaatkan apa yang kamu temui di jalan.Kegiatan satu ini rasanya hal yang paling disukai si kecil. Ya, mereka bisa menikmati game yang ada di ponsel mereka untuk menemani kemacetan yang ada. Sebelum memulai perjalanan mudik, kamu bisa mengunduh beberapa permainan yang tidak membutuhkan internet. Tapi ingat, tetap batasi waktu bermainnya, ya Moms!