Ultah ke-7, MS Glow Gelar Gathering Akbar dan Apresiasi para Mitra Bisnis

Reward untuk para mitra bisnis

(Sayu Putu Susi Antari saat menerima reward. Foto: Dok. Istimewa)

Hiburan penuh makna

(TIN)

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-7, MS GLOW menyelenggarakan gathering akbar dengan melibatkan para mitra bisnis, yang bertajuk "Spekta Indraloka", pada Jumat (22/12/2023).Tema ini memiliki pesan akan acara yang spektakuler dengan mengusung kebanggaan berbusana khas Indonesia, terutama batik, yang menjadi simbol pemersatu bangsa.Tak hanya itu, "Spekta Indraloka" juga dimaknai sebagai dimensi kebahagiaan tertinggi yang dirasakan oleh perempuan setelah menempuh banyak tantangan dan rintangan dalam perjalanan hidupnya.Perayaan ini juga menjadi momen istimewa, di mana pendiri MS GLOW yakni Shandy Purnamasari bersama Maharani Kemala; berfokus pada pemberian apresiasi kepada para mitra yang selama ini menjadi ujung tombak bisnis.Untuk pertama kalinya, acara ini juga mengikutsertakan para mitra MS GLOW For Men. Sekitar 800 mitra bisnis MS GLOW Beauty dan MS GLOW For Men dari seluruh Indonesia akan hadir, juga para public figure yang menjadi brand ambassador. MS GLOW Spekta Indraloka sekaligus merekatkan hubungan dan menentukan strategi untuk membawa MS GLOW menjadi brand kecantikan yang semakin mumpuni."Tema anniversary kami tahun ini, Spekta Indraloka, sesuai dengan visi MS GLOW yang ingin membahagiakan dan memberdayakan semua perempuan, agar mereka merasa cantik, mandiri secara finansial dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri," jelas founder MS GLOW, Shandy Purnamasari.Menurutnya, angka tujuh secara filosofis melambangkan kesempurnaan dan energi positif. "Angka tujuh bagi kami bukan sekedar perubahan usia, namun pembuktian bahwa dalam tujuh tahun ini kami telah menguasai tujuh persen pasar industri kecantikan. Di tahun ini, tentu kami ingin lebih semangat untuk bertumbuh dan memberikan value yang lebih dari sekadar mempercantik diri secara fisik, tapi juga memberikan kekuatan dari dalam jiwa. Melalui event inilah kami memberikan reward sebagai bentuk apresiasi bagi para mitra yang menorehkan prestasi selama perjalanan tujuh tahun bersama MS GLOW," jelas Shandy.Hal senada diungkapkan Maharani Kemala, acara tahunan ini menjadi yang paling ditunggu-tunggu sebab di sinilah keluarga besar MS GLOW bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Mencapai usia tujuh tahun bukanlah hal mudah bagi MS GLOW, apalagi di tengah semakin derasnya arus kompetisi dalam industri kecantikan di Indonesia."Kami sangat bersyukur memiliki mitra-mitra bisnis yang loyal dan berkomitmen tinggi untuk maju bersama MS GLOW. Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan pada mereka yang berperan penting menjadi ujung tombak bisnis dan menjadikan MS GLOW bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.Banyaknya mitra bisnis yang hadir menunjukkan bahwa MS GLOW mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka terdiri dari member, reseller hingga agen yang berperan mendistribusikan perawatan kulit terbaik dari MS GLOW Beauty dan MS GLOW For Men.Berbagai penghargaan dan reward menarik berdasarkan prestasi para mitra. Mulai dari logam mulia, gadget, serta hadiah spektakuler seperti kendaraan, apartemen hingga rumah tinggal.Hal ini merupakan apresiasi atas kerja kerja para mitra bisnis, namun juga untuk membangun semangat dan mempererat hubungan keluarga MS GLOW.Sayu Putu Susi Antari, salah satu mitra bisnis MS GLOW yang menerima reward mengungkapkan pengalamannya mendulang kesuksesan. "Saya memulai sebagai ibu rumah tangga yang buta sosmed, dengan modal Rp 1,500,000 pada tahun 2016 saya mulai berjualan MS GLOW karena saya cocok memakai produknya. Di awal berjualan, saya melakukan segalanya sendirian, mulai dari balas chat, packing, COD mengantar customer. MS GLOW memberikan banyak kebahagiaan dan kemampuan yang tidak saya sangka saya miliki, kini setelah 7 tahun," ungkapnya.Wanita 47 tahun itu, kini telah memiliki gudang besar dan kantor di Gianyar, belasan karyawan dan ruko untuk store di Denpasar, Bali. Awal perkenalan dan pertemuannya dengan Shandy Purnamasari, murni dari jaringan penjualan secara online di media sosial 7 tahun lalu.Susi kini serius menekuni bisnis bersama suami, dan sudah menelurkan beragam investasi pribadi; serta yang luar biasa adalah tim besar sebanyak ribuan seller yang saat ini bergabung bersama Susi, tak hanya dari Bali saja melainkan juga dari berbagai daerah di Indonesia."Satu hal yang sangat saya syukuri dari MS GLOW adalah kedekatan kami dengan para owner atau founder, khususnya Ibu Shandy Purnamasari. Di sini kami berbisnis secara profesional namun kami memiliki kedekatan emosional layaknya keluarga. Inilah yang membuat saya yakin dan konsisten untuk terus menjadi mitra MS GLOW," tutur Susi.Dalam acara ini, selain gathering akbar, juga ditampilkan berbagai hiburan penuh makna dengan tema budaya Indonesia, bagi para undangan termasuk di antaranya public figure seperti Raffi Ahmad, Melanie Ricardo, Nagita Slavina, Reza Artamevia, Lesty Kejora, Aaliyah Massaid, Marshell, Aan Story, dan lain-lain.Ada juga acara Wayang Dalang Wanita, selebrasi dengan atraksi archery, pertunjukan multimedia serta musik spesial dari Reza Artamevia dan penyanyi Tulus. Para peserta acara mengenakan pakaian sesuai tema, sehingga membuat acara makin meriah.Diketahui, MS GLOW Beauty dan MS GLOW for Men merupakan brand perawatan kulit dan kecantikan yang menjadi unit bisnis unggulan di perusahaan induk J99 Corp. MS GLOW saat ini telah memiliki lebih dari 60 jenis produk, 1.100 toko serta lebih dari 100 ribu mitra di seluruh Indonesia. MS GLOW berkomitmen untuk menjadikan perempuan cantik secara fisik dan juga memiliki value berarti, mandiri secara finansial dan lebih berdaya."Harapannya semoga di ulang tahun ke-7 ini, MS GLOW makin bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat dan semakin banyak pula kaum perempuan yang berdaya dan makin percaya diri. Semoga MS GLOW bisa merambah pasar yang lebih luas dan berumur panjang hingga menjadi warisan berharga bagi anak cucu kelak dan memberi dampak bagi perempuan Indonesia di masa depan," tutup Shandy.