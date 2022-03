(Tampak keseruan delapan gerai McDonald's dari beberapa kota besar di Indonesia merayakan National Breakfast Day ke-10 bersamaan dengan konferensi pers virtual pada hari Senin, 7 Maret 2022. Foto: Dok. McDonald's Indonesia)

(McDonald’s Indonesia juga mengadakan kompetisi foto ketika menikmati Hot coffee dan Chicken Muffin dari National Breakfast Day ke-10 di social media seperti FB, Instagram, dan twitter. Akan terdapat 30 pemenang terpilih untuk mendapatkan gift card senilai Rp100,000.- dan NBD exclusive cushion yang akan diumumkan tanggal 1 April 2022. Foto: Dok. McDonald's Indonesia)

(yyy)

Sudah 10 tahun McDonald’s Indonesia secara konsisten mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya sarapan sebagai sumber energi untuk memulai hari, melalui inisiatif National Breakfast Day (NBD) dengan membagikan Chicken Muffin gratis disertai pembelian Hot Coffee.Tahun ini, sejalan dengan misi Good Neighborhood yang selalu menyertai NBD, McDonald’s juga turut berbagi kebahagiaan dengan membagikan paket sarapan kepada 2000 guru dari 203 sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada para guru yang tak kenal lelah memberikan kontribusi terbaiknya dalam memajukan pendidikan anak-anak Indonesia.Sutji Lantyka selaku Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia mengatakan McD sangat antusias dengan perayaan National Breakfast Day yang ke-10. Melalui inisiatif ini, kami harap National Breakfast Day bisa menjadi momen terbaik untuk berbagi semangat positif melalui menu sarapan spesial dari McDonald’s bagi masyarakat Indonesia."Melalui NBD tahun ini, kami juga ingin mengapresiasi para guru atas ketulusannya yang sejak pagi hari sudah bersiap untuk mengajar anak-anak dan terutama di masa pandemi yang penuh tantangan, namun para guru dapat beradaptasi dan tetap semangat”, jelasnya dalam acara konferensi pers virtual McDonald's Indonesia Rayakan 10 Tahun National Breakfast Day pada Senin, 7 Maret 2022.Pelaksanaan National Breakfast Day ke 10 dilakukan secara serentak di 202 gerai McDonald’s Indonesia dengan membagikan Chicken Muffin gratis kepada konsumen yang melakukan pembelian Hot Coffee melalui Drive Thru pada 7 Maret 2022 dari pukul 06.00 hingga 11.00.Selain itu, McDonald’s juga turut memberikan kejutan spesial berupa exclusive cushion kepada 10 konsumen Drive Thru pertama yang memiliki plat kendaraan angka 10. Tak hanya sampai disitu, McDonald’s Indonesia juga memberikan hadiah istimewa kepada para konsumen berupa kupon Buy One Get One Hot Coffee yang dapat ditukar pada tanggal 8-14 Maret 2022 di McDonald’s Drive Thru, mulai pukul 05.00 hingga 11.00.Lebih lanjut, Sutji juga menyampaikan “Semoga melalui National Breakfast Day McDonald’s dapat terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya sarapan sebagai the most important meal of the day. Sarapan juga tetap dapat disantap dengan cara yang mudah dan praktis, salah satunya dengan menu sarapan praktis dengan gizi cukup yang disajikan oleh McDonald’s. Kami juga berharap misi Good Neighborhood NBD dapat memberikan kebahagiaan kepada para guru di pagi hari ini,” tutup Sutji.