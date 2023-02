TBS Babes Ajak Para Beauty Enthusiast Menjadi Pribadi Versi Terbaik

(TBS Babes Family. Foto: Dok.Itimewa)

(yyy)

Beberapa tahun belakang ini terdapat peningkatan akan minat para konsumen untuk semakin mengerti dan belajar mengenai pentingnya merawat kulit . Hal ini berbanding lurus dengan menjamurnya komunitas beauty & skincare enthusiast yang bertujuan untuk berkumpul dan membahas pengetahuan terbaru seputar dunia kecantikan.Tak hanya itu, perilaku ini juga memicu banyaknya individu yang ikut aktif dalam komunitas dan semangat membagikan tips, rutinitas, pengetahuan, hingga rekomendasi produk terbaik versi mereka.Sebagai merek kecantikan global ternama, The Body Shop® pun turut menyediakan wadah bagi komunitasnya yang memiliki ketertarikan dalam kecantikan, perawatan diri, hingga gaya hidup berkelanjutan, yang dinamakan #TBSBabes. The Body Shop® percaya bahwa setiap orang memiliki versi penampilan terbaik masing-masing.Saat ini, dalam era konsumen yang lebih pintar dalam memilih produk yang dipakai, merek kecantikan mengalami pergeseran akan caranya berbagi informasi mengenai produknya. Terdapat dua tren yang berjalan dengan sangat baik, yaitu keaslian (authenticity) dan keterlibatan emosional (emotional engagement). Melalui komunitas, kedua hal ini bisa dicapai karena mengandalkan interaksi dan saran yang lebih otentik dengan bentuk konten yang lebih jujur.Ridha Ichsani, PR & Advocacy Manager The Body Shop® Indonesia mengatakan hadirnya #TBSBabes menjadi salah satu cara The Body Shop® untuk memberikan penghargaan lebih kepada pelanggan yang bukan hanya melulu mengenai transaksional. The Body Shop® ingin bisa memiliki koneksi lebih dan menjadi wadah pengembangan bagi para pecinta produk kami ataupun untuk para beauty & skincare enthusiast."TBSBabes adalah komunitas untuk kamu berbagi cerita, berkoneksi, dan ikut aktif dalam kegiatan sosial The Body Shop hingga bisa terlibat ke berbagai acara eksklusif dari The Body Shop®. #TBSBabes memungkinkan pelanggan kami berinteraksi secara langsung, mendapatkan inspirasi, dan saran dari sosok yang seperti “teman”, seseorang yang dikenal dengan baik dan terasa lebih relate," ujarnya.#TBSBabes sendiri sudah hadir bersama The Body Shop® Indonesia sejak tahun 2021 dengan anggota yang kini mencapai hingga 40 Babes. The Body Shop® melakukan proses seleksi untuk para peminat #TBSBabes, para Babes ini nantinya akan menjadi komunitas yang aktif melakukan advokasi dalam menyuarakan kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop® sehingga kecocokan visi, misi, dan persona menjadi elemen penting sebelum terpilih menjadi #TBSBabes."Saat ini, kami sedang membuka kembali #TBSBabes 2023. Bersama #TBSBabes, The Body Shop® ingin membawa konsep change-making beauty, yaitu sebuah konsep dimana semua yang dilakukan oleh The Body Shop® harus dapat menciptakan perubahan positif untuk diri sendiri, komunitas, dan untuk planet kita. Para #TBSBabes juga hadir dengan persona konsumen yang kreatif, percaya diri akan kecantikan dirinya yang unik, berani menonjolkan potensi terbaiknya, cinta alam dan lingkungan hidup," tutup Ridha.