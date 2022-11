Fokus Tingkatkan Aksesibilitas Penderita Tunarungu, Hear Me Menangkan HSC

(FIR)

Hear Me memenangkan 'Hyundai Startup Challenge (HSC) 2022', dengan karya mereka yang fokus meningkatkan aksesibilitas bagi penderita tunarungu dalam kehidupan sehari-hari. Hear me yang mengembangkan aplikasi terjemahan atau interpretasi bahasa isyarat, berhasil mendapatkan hadiah sebesar 32 juta won atau Rp379 juta.Hyundai Motor Group menyelenggarakan Demo Day dan seremonial penghargaan 'Hyundai Startup Challenge 2022' pada 25 November 2022. Pada acara ini juga menjadi ajang berbagi informasi mengenai hasil bisnis dari setiap usaha sosial yang terlibat dalam program ini.Pada tahun ini merupakan ketiga kalinya HSC digelar. Selama itu HSC telah memilih deretan usaha sosial yang dapat memberikan dampak sosial dalam memecahkan berbagai masalah sosial terkait dengan sektor lingkungan, pekerjaan, kendaraan listrik, dan kesehatan di Indonesia. Setidaknya terdaftar 826 tim pada tahap rekrutmen, hal ini menunjukkan rasio kompetitif tertinggi yang pernah ada yaitu mencapai 55:1.Pada tahun ini, 15 tim yang akhirnya terpilih ini mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Hyundai Motor Manufacturing Indonesia sebagai pabrik anak perusahaan HyundaiMotor di Indonesia. Mereka juga mendapatkan bimbingan konsultasi dari para ahli selama program berlangsung.Selain itu, setiap tim diberikan hibah senilai 9 juta won selama program tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahun ini HSC mengusung tema "Move Impact Forward, Together" dan menekankan tiga aspek penting, yaitu: Move Sustainability Forward, Move Equality Forward, dan Move Accessibility Forward.Selain tim Hear Me yang keluar sebagai juara pertama, Hyundai juga mengumumkan juara kedua yaitu Syams. Syams mempresentasikan hasil karya yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, membuat kerajinan tangan tradisional Indonesia melalui daur ulang yang menarik perhatian. Syams mendapatkan hadiah sebesar 16 juta won.Juara ketiga jatuh kepada karya Enabler e-commerce bekerja pada platform berbasis teknologi untuk mendukung tenaga kerja digital, menyelesaikan kesenjangan pendidikan melalui pelatihan programmer Indonesia dan platform tanya-jawab ini, berhasil mendapatkan hadiah sebesar 8 juta won.HSC Indonesia 2022 Demo Day, pertama kalinya diadakan secara offline pada tahun ini dan dihadiri oleh lebih dari 100 usaha sosial serta para investor lokal dan Perwakilan Kemenparekraf seperti Direktur Aplikasi, Permainan, TV, dan Radio Iman Santosa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya minat yang tinggi dari masyarakat Indonesia sendiri dalam meningkatkan perubahan sosial di lingkungannya.Lee Kang Hyun, Vice President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters menekankanterkait peran masa depan pabrik Hyundai Motor di Indonesia, yang telah diresmikan padabulan Maret lalu. Ia mengatakan, seiring dengan semakin eratnya kerja sama antaraIndonesia dan Hyundai, ia percaya bahwa nilai-nilai yang dibawa HSC juga akan terusmeningkat."Hyundai Motor Company akan terus membantu menyelesaikan masalah sosial Indonesia melalui cara-cara kreatif dan inovatif, serta berkontribusi dalam membina wirausaha muda di berbagai bidang," ujar Hyun.Selain itu, Direktur Aplikasi, Permainan, TV, dan Radio Iman Santosa, juga menyampaikanpandangannya saat memberikan sambutan. Iman mengatakan dengan adanya Hyundai Start-Up Challenge ini pihaknya bisa bekerja sama dan mengenal karya para pemenang."Tentunya karya-karya dari para pemenang ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas perkembangan ekonomi digital di masa depan," ujar Iman."Kemampuan dan keunggulan digital networking yang dimiliki oleh generasi muda senantiasa harus berjiwa mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan memahami teknologi agar mampu bersaing di era 5.0, sehingga semakin memperkuat ekosistem digital di Indonesia," pungkasnya.