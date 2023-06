Hari Pancasila: Begini Cara Ajak Milenial dan Gen Z Merawat Toleransi

(Ki-ka: Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Kristy Nelwan, dan Tito Tri Kadafi. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Menyambut Hari Lahir Pancasila, SETARA Institute dan Unilever Indonesia menggelar diskusi yang diikuti oleh lebih dari 700 milenial dan Gen-Z sebagai upaya mengajak anak muda untuk lebih toleran.Bertema 'Merawat Toleransi: Bicara Equity, Diversity & Inclusion di Hari Lahir Pancasila', diskusi ini turut mengupas rangkaian komitmen Unilever Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, termasuk berbagai inisiatif yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak perubahan.Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni adalah momen untuk merefleksi betapa nilai-nilai toleransi yang telah tertanam di dalam kelima sila Pancasila adalah titik temu dan pemersatu kemajemukan di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri, negara kita masih dihadapkan dengan banyak kasus intoleransi dan diskriminasi.Kristy Nelwan, Head of Communication sekaligus Chair of Equity, Diversity & Inclusion (ED&I) Board Unilever Indonesia mengatakan menginjak tahun ke-90 beroperasi di tanah air, Unilever terus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menghormati keragaman di masyarakat Indonesia."Hal ini tertuang dalam komitmen ED&I Unilever Indonesia yang kami terapkan sendiri di lingkungan kerja, dan melalui kampanye dan program Perusahaan ataupun brand-brand kami. Kami ingin turut berkontribusi pada berbagai upaya kolektif untuk mewujudkan budaya yang merangkul individu atau kelompok dengan latar belakang, kemampuan, serta perspektif yang berbeda atau kurang terwakili, agar kita dapat menegakkan Equity, Diversity & Inclusion (keadilan, keberagaman, dan inklusi) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya merawat toleransi," jelasnya.Selain itu, Kristy menambahkan dengan melihat urgensi dan kebutuhan yang ada, tiga fokus komitmen ED&I Unilever Indonesia adalah keadilan gender, keadilan untuk penyandang disabilitas, serta penghapusan diskriminasi dan stigma."Demi memperkuat geliat positif ini, Unilever Indonesia menggelar program “Every U Does Good Heroes” sejak 2021 untuk memberikan mentorship, micro grant, disertai pembinaan lanjutan pada sederetan sosok generasi muda agar mampu jadi sociopreneurs masa depan yang mampu menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk merawat toleransi," tambahnya.Salah satu pemenang “Every U Does Good Heroes 2022” adalah Tito Tri Kadafi, Co-founder & Director Bastra ID. Tito menjelaskan Bastra ID menggagas sejumlah program seperti Kartu Berembug: media permainan kartu yang mengajarkan negosiasi dan argumentasi lisan pada siswa SMP dan SMA, serta kelas ‘Remaja Belajar Menulis Konten’, berupa program inkubasi penulisan essai untuk belajar berargumentasi dan bernegosiasi secara tertulis."Saya percaya, dengan membuat lebih banyak generasi muda mampu bernegosiasi dan berargumentasi secara asertif, maka dunia yang lebih toleran terhadap keberagaman akan berpotensi untuk tercipta. kita tidak bisa memastikan sebuah kota menjadi toleran, tapi kita bisa mengusahakannya," ujar Tito optimis.