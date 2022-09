188 Kucing Ikuti Lomba International Cat Show di Indonesia

Pemenang kontes

(UWA)

Jakarta: Kontes kucing Internasional atau International Cat Show ke 206 dan 207 hadir di Indonesia. Lomba adu cantik kucing dari berbagai ras di dunia ini diselenggarakan di Kuningan City Mall Jakarta Selatan, pada 17 hingga 18 September 2022.Ketua Indonesian Cat Association (ICA) Jakarta, Natalia Christanto, mengatakan kontes kucing kali ini diikuti 100 peserta dari peternak kucing terkenal dari berbagai daerah di Indonesia."Total ada 188 ekor kucing yang mengikuti lomba," kata Natalia, melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 20 September 2022.Natalia mengatakan kucing-kucing yang mengikuti lomba dinilai oleh juri internasional. Para juri yang telah malang-melintang mengikuti kontes kucing di berbagai negara.Ketiga juri tersebut berasal dari Federation Internationale Feline atau Federasi Kucing Internasional dari Eropa. Mereka adalah Pia Nyrup dari Denmark, Magdalena Kudra dari Polandia, dan Aina Hauge dari Norwegia.Baca: Rumah Tetap Bersih meski Pelihara Kucing, Begini Caranya Dalam kontes kali ini, ada 13 ras kucing murni yang ikut dilombakan. Yakni ras persian, exotic short hair, ragdoll, maine coon, american curl, british short hair, british long hair, bengal, devon rex, cornish rex, sphynx, russian blue, dan abyssinian.Dalam kontes kali ini, kucing yang berhasil menjadi yang terbaik pada kontes hari pertama adalah kucing ras exotic short hair bernama Ganswed Boe Boe."Best of the best hari kedua adalah kucing ras maine coon bernama Endefa Restoe Boemi of Sribintang," kata dia.