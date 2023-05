Upaya Avrist Edukasi Masyarakat akan Pentingnya Asuransi Kesehatan di Masa Depan

(Simon Imanto, Ian Ferdinan Natapradja dan Jos Chandra Irawan. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Tahun 2022, Avrist Assurance dianugerahi rating AA- (idn) Stable dari Fitch Rating dengan kinerja perusahaan yang berhasil membayar klaim dan manfaat dengan senilai Rp520 miliar, turun sebanyak 24,26 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp686 miliar.Simon Imanto, Presiden Direktur, PT Avrist Assurance, menuturkan sepanjang tahun 2022, Avrist Assurance telah membuktikan komitmen untuk jadi teladan semangat kepeloporan yang merupakan bagian dari integritas Perusahaan."Selain menciptakan dan menawarkan produk dan layanan asuransi ke setiap rumah tangga, kami juga dorong kemudahan dan keterjangkauan akses asuransi, sembari giat menjalankan praktik yang menjunjung tinggi kesigapan dan kedisiplinan," tuturnya.Lebih lanjut, Simon memaparkan empat pilar langkah strategis yang akan ditempuh perusahaan di tahun 2023, yakni pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, memperluas dan memperkuat kapabilitas distribusi, pengembangan dengan fokus pada kebutuhan pokok nasabah, pengelolaan bisnis cerdas."Empat pilar ini bertumpu pada nilai pokok koporasi, yaiti People Focus, Professional, Agile, Forward Thinking, dan Integrity," ujar Simon.Sementara, Ian Ferdinan Natapradja, Direktur Keuangan, PT Avrist Assurance, menambahkan prestasi yang berhasil dicapai oleh perusahaan merupakan motivator unggul untuk terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan."Kami berhasil melakukan optimalisasi dan efektivitas dalam menggunakan biaya operasional, dan juga berhasil mengelola investasi dengan baik sehingga memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap laba perusahaan. Sedangkan dari sisi manajemen risiko, kami memperkuat analisis data dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap risiko yang terkait dengan asuransi serta mendiversifikasi produk dengan mengembangkan produk asuransi baru atau memperluas produk asuransi yang telah ada. Semua ini berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan," tambahnya.Selama tahun 2022, Avrist memperoleh dua penghargaan dari Bisnis Indonesia dalam Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2022, yakni “The Best Performance Insurance” untuk perusahaan asuransi aset di bawah Rp 25 Triliun dan “The Best CEO” untuk kategori asuransi.Menurut Jos Chandra Irawan, Director of Business, PT Avrist Assurance, komitmen perusahaan untuk jadi teladan dalam memastikan bahwa produk asuransi harus terjangkau dan mudah dimengerti."Peluncuran dan pengenalan produk asuransi tidak hanya menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis, tetapi juga opportunity untuk mengedukasi dan membuka cakrawala masyarakat akan pentingnya manfaat asuransi dalam berikan proteksi unggul bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kondisi finansial di masa mendatang. Produk-produk yang diluncurkan oleh Avrist Assurance juga didesain secara khusus untuk memberikan manfaat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang penuh dengan tantangan, sehingga manfaatnya pun rill dan bernilai," tutupnya.