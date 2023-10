Seminar ISN, Penulis Dunia Shuaib Bagikan Tips Menghadapi Sedih, Takut dan Cemas

(TIN)

Indonesia Syiar Network (ISN) menggelar acara Inspiring Seminar dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Ustadzah Oki Setiana Dewi dan Dunia Shuaib dalam seminar bertajuk “Healing Emotion- Practical Guide to Overcome Sad, Anxiety and.Fear” yang diselenggarakan di CGV Cinemas Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Sabtu, (23/9/2023).Dalam seminar tersebut, keduanya menekankan topik kesehatan mental yang menjadi kepedulian masyarakat di seluruh dunia akhir-akhir ini. Melalui seminar ini seluruh partisipan bersama pihak-pihak yang memberi dukungan dapat mengambil bagian dalam aksiaksi positif seputar kesehatan mental untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan.Selain itu, juga seminar ini merupakan upaya agar kaum Urban Muslim dapat lebih tertarik belajar sesuai pedoman Quran dan Sunnah. Serta, menggabungkan ilmu psikologi Islami dan Modern juga mempraktikkan Islam sebagai gaya hidup.Seorang pengajar dan penulis buku pendiri sekaligus direktur eksekutif Guided Heart Institute asal Amerika Serikat, Dunia Shuaib menyampaikan tips dalam menghadapi rasa sedih, takut dan cemas yaitu dengan Reframe (tata ulang) kembali cara pandang kita dalam menghadapi ujian atau tantangan."Menguatkan koneksi dengan Allah melalui Sholat, Quran, Doa, Zikir, Shalawat, dan yang tak kalah penting adalah Self-care dengan menjaga makanan, mengurangi screen time, serta rutin berolahraga," anjur Dunia.Sementara, Ustzh.Dr. Oki Setiana Dewi menyampaikan setiap dari kita mempunyai cerita, dan apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. "Don’t ever make your life sad every day, Allah is with you, Allah never leave you but you leave Allah," pungkas Oki.