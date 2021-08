Ini Rahasia Gaya Hidup Hyun Bin yang Menginspirasi Hansol 'Korea Reomit'

(yyy)

Gaya hidup Hyun Bin yang modern dan dinamis ternyata diimbangi dengan minat berinvestasi. Tidak mengherankan jika Sinarmas Sekuritas menggandeng Hyun Bin dalam peluncuran SimInvest, platform investasi terbaru.Mengusung campaign “I Am An Investor”, Sinarmas Sekuritas menghadirkan aplikasi SimInvest sebagai platform investasi untuk nasabah ritel.Direktur Sinarmas Sekuritas, Ferita Tanudjaja mengatakan PT Sinarmas Sekuritas memilih Hyun Bin sebagai brand ambassador karena ia mempunyai karakter yang sesuai dengan brand image Sinarmas Sekuritas, yaitu dewasa, tenang, dan terpercaya."Sosoknya sebagai artis senior yang konsisten dalam rentang waktu lama pada level teratas juga kepribadiannya yang humble, ramah, serta komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik membuatnya mampu merepresentasikan nilai-nilai service excellence kami di Sinarmas Sekuritas," kata Ferita.Kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi yang dihadirkan oleh SimInvest telah menarik perhatian Jang Hansol 'Korea Reomit'. Sebagai milenial, YouTuber asal Korea Selatan yang menggunggah Konten dalam Bahasa Indonesia ini menyukai cara berinvestasi yang simple lewat aplikasi. Hansol menyadari bahwa investasi bukanlah hal yang rumit melainkan sesuatu yang dapat dimulai dengan mudah dan menyenangkan.Aplikasi SimInvest mempunyai keunggulan berupa tampilan interface yang fresh dan mudah digunakan. Melalui aplikasi ini pengguna dapat bertransaksi investasi saham dengan mudah. Pengguna baru juga bisa merasakan proses registrasi yang cepat.