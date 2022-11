Perhelatan Kedua Kemang 12730, Hadirkan Preloved Market dan Fesyen Akhir Pekan

(Salah satu kegiatan di event Preloved Market dan Fesyen Akhir Pekan di Kemang. Video: Dok. Instagram Kemang 12730/@kemang12730)

(TIN)

Di paruh kedua perhelatan Kemang 12730 yang berlangsung pada 19 Oktober - 27 November 2022, tim Kemang 12730 kembali menyuguhkan program baru. Setelah menggandeng UMKM lokal dalam kegiatan Pasar Brisik yang diselenggarakan bulan Oktober lalu, kali ini giliran desainer mode dan pelaku industri kreatif.Preloved Market dan Fesyen Akhir Pekan digelar pada hari Sabtu dan Minggu, 19 - 20 November 2022 di Hotel Grandkemang, Jalan. Kemang Raya No.2H, Jakarta Selatan. Preloved Market Sabtu dan Minggu, 19 - 20 November 202, pukul 12:00-21:00 WIB di Outdoor Pop Up, Hotel Grandkemang, menggelar sebuah bazar yang menjual barang preloved milik para pelaku industri kreatif seperti desainer, arsitek, sutradara film, penata gaya, dan lainnya.Barang second-hand yang ditampilkan masih dalam keadaan baik dan layak dijual, dengan harga masing-masing tidak lebih dari Rp1 juta rupiah. Barang yang dijual pun beragam mulai dari sepatu, baju, perhiasan, tas, sampai aksesori interior, dan lainnya.Selain menjual barang, Preloved Market juga menjual makanan dan minuman khas Betawi, antara lain Soto Mie, Taoge Goreng, Ketoprak, Nasi Uduk, Es Selendang Mayang, Kue Cubit, Kue Rangi, dan Asinan Betawi.Acara ini juga juga diramaikan oleh Tarian Betawi oleh Sanggar Ratnasari. Fesyen Akhir Pekan yang digelar pukul 14:30-16:00 WIB, Minggu, 20 November 2022 di Magzi Ballroom, Hotel Grandkemang. Pertunjukan fashion yang menampilkan koleksi desainer dan label lokal, yang memiliki studio dan/atau butik di area Kemang, Jakarta Selatan.Mereka adalah Ghea Resort by Amanda & Janna, HGL (Happy Go Lucky), Lekat, dan Purana. Karya anak bangsa ini dihadirkan secara kolektif dalam balutan busana ready to wear, street wear, dan modest wear.Acara Fesyen Akhir Pekan dihadiri dan dibuka oleh Walikota Jakarta Selatan, Munjirin, serta Kepala Suku Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan, Rus Suharto.Rangkaian Kemang 12730 turut didukung oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan pada kegiatan pengembangan, pengelolaan kemitraan untuk membangkitkan pemulihan ekonomi, serta memfasilitasi ruang kreatif dan inovatif.Kemang 12730 adalah acara kawasan pertama di Indonesia dan diinisiasi oleh ICAD (Indonesian Contemporary Art & Design). Acara kawasan ini mengajak para pemilik bisnis, studio, butik, dan lainnya yang berada di Kemang untuk sama-sama meramaikan area Kemang pada kurun waktu tertentu, dengan menggelar berbagai kegiatan atau program khusus.Tahun ini merupakan perhelatan kedua Kemang 12730 dan menggandeng 59 kolaborator yang terdiri dari studio desainer, butik furnitur, galeri seni, butik fashion, kafe dan restoran, specialty shop, supermarket, dan sekolah.Mereka menghadirkan berbagai program mulai dari pameran, lokakarya, konser, dan peluncuran produk, sampai diskon dan menu khusus. Ada pun keseluruhan acara Kemang 12730 pada tahun ini berlangsung dari 19 Oktober sampai dengan 27 November 2022.