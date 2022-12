Ini Rangkaian Program dalam Upaya Tingkatkan Literasi Anak Indonesia

(Penyerahan buku donasi restoran McD kepada perwarkilan FTBM. Foto: Dok. Istimewa)

(Storytelling yang dibawakan oleh Paman Gerry menjadi salah satu program Inspirasi Literasi McD. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Berdasarkan riset survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, tingkat literasi Indonesia masih berada pada peringkat yang rendah.Mengacu pada hal ini, McDonald’s Indonesia menyadari bahwa diperlukan aksi nyata yang konsisten serta didukung dengan keterlibatan dari banyak pihak untuk meningkatkan literasi anak Indonesia.Sepanjang tahun 2022, McDonald’s Indonesia sebagai brand yang dekat dan peduli dengan anak Indonesia berkomitmen untuk mendukung tingkat literasi anak melalui serangkaian program melalui kampanye “Inspirasi Literasi McD”.Kampanye ini diwujudkan dalam bentuk beberapa program dengan menyasar target yang beragam. Di antaranya, penggalangan donasi buku bacaan anak, beasiswa pelatihan untuk guru, pelatihan kegiatan membaca nyaring atau read aloud untuk orang tua, dan penyediaan prasarana layak melalui renovasi Taman Baca Masyarakat (TBM). Tentunya seluruh program dapat berlangsung dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang kredible di bidangnya masing-masing.Sutji Lantyka selaku Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia mengatakan edukasi merupakan salah satu pilar pengembangan yang menjadi fokus McDonald’s Indonesia. Kampanye Inspirasi Literasi McD diawali dengan inisiatif pengumpulan donasi buku dari pelanggan McDonald’s."Pada program ini, McD mengajak konsumen untuk dapat menyumbangkan buku bacaan anak yang masih layak baca di kotak donasi buku yang tersedia di 180 gerai di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM), sebanyak 6.281 buku telah di distribusikan ke 120 Taman Baca Masyarakat yang tersebar di berbagai kota di Indonesia," tutur Sutji dalam acara 'Inspirasi Literasi McD', pada Selasa (20/12), di Perpustakaan Cikini, Jakarta.Dalam kesempatan yang sama, Aris Munandar selaku Ketua Bidang Program dan Kemitraan Pengurus Pusat Forum TB mengungkapkan, "Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh McD bekerjasama dengan Forum TBM telah memberikan hasil nyata yaitu dengan memberikan alternatif buku bacaaan khususnya untuk anak di daerah, pada pelaksanaannya setiap kami mengambil dan mendistribusikan buku menjadi saat yang dinantikan oleh para relawan. Kami juga melihat di lapangan, antusiasme dari pelanggan McD sangatlah baik, semoga tahun depan akan lebih banyak buku yang terkumpul melalui program ini."Lebih lanjut, Sutji menjelaskan program selanjutnya adalah McD Classroom yaitu berupa beasiswa pelatihan untuk para guru bekerja sama dengan PGRI dan Klassku. Beasiswa pelatihan ini telah diberikan kepada 2.000 guru SD dari berbagai daerah di Indonesia dan seluruh partisipan telah menerima sertifikat 64JP yang diterbitkan oleh PGRI dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat guru.Juga program workshop membaca nyaring atau yang lebih dikenal dengan sebutan read aloud. Kegiatan Read Aloud ini diisi oleh praktisi read aloud dengan memberikan pemaparan materi dan juga praktik read aloud secara langsung, setidaknya lebih dari 200 Ibu telah terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu pada kesempatan ini anak-anak juga diajak untuk mendengarkan story telling dari Ronald McDonald."Dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, saya melihat keseriusan McDonald’s dalam meningkatkan literasi anak Indonesia, khususnya dalam hal menumbuhkan kecintaan pada membaca. Upaya ini dilakukan melalui pengenalan metode read aloud yang mudah dan menyenangkan kepada para orang tua karena dalam pelaksanannya, orang tua memegang peran penting untuk mengembangkan kemampuan dasar literasi kepada anak," tutur Brenda Ayu Pangemanan, Read Aloud Professional dan Founder dari Hello Library.Terakhir adalah program McD Library dengan merenovasi salah satu Taman Baca Masyarakat (TBM), yaitu Rumah Baca Zhaffa yang berlokasi di Tebet, Manggarai dan berada di bawah naungan Forum TBM."Kami berharap, seluruh upaya yang kami lakukan dalam kampanye Inspirasi Literasi McD baik beasiswa pelatihan untuk guru, donasi buku, renovasi TBM maupun read aloud workshop dapat bermanfaat dan tentunya akan berlanjut hingga tahun depan sehingga pada akhirnya kami dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi anak Indonesia," tutup Sutji.