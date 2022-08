Manjakan Pencinta Kuliner, Singapore Tourism Board x Endeus.tv Gelar Pesta Rasa 2022

(Antusiasme pengunjung Pesta Rasa di Piazza Mall Gandaria City, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

(Booth The Original Vadai dan Toast Box di acara Pesta Rasa. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Singapura menjadi salah satu negara tetangga yang paling sering dikunjungi warga Indonesia untuk menghabiskan waktu liburannya. Beragam hiburan atraktif hingga pengalaman kuliner menarik, menjadi daya tarik tersendiri untuk berlibur di negeri Singa tersebut. Bahkan, berpetualang kuliner ternama di Singapura menjadi agenda wajib bagi para wisawatan dari Indonesia.Nah, untuk mempertahankan minat dan permintaan wisata yang kuat ke Singapura, Singapore Tourism Board (STB) meluncurkan aktivasi konsumen berskala besar pertama kalinya dalam 2,5 tahun terakhir.Bekerjasama dengan Endeus.tv, STB sebagai Official Culinary Destination Partner mengajak para pencinta kuliner menjelajahi pengalaman dengan mencicipi ragam kuliner khas Singapura di acara 'Pesta Rasa ' yang berlangsung dari tanggal 19-21 Agustus 2022, di Mall Gandaria City, Jakarta.Tommy Anugroho selaku Head of Partnership & Loyalty Endeus.tv mengatakan selama pandemi minat akan memasak meningkat, jadi Endeus.tv memberikan fasilitas kepada mereka yang suka masak dan jajan untuk mendapatkan pengalaman juga berbagi pengalaman dari para pakar masakan."Pesta Rasa dalam tiga hari pengunjung dapat menyaksikan demo masak oleh para Chef ternama, mencoba peralatan dapur terbaru dan flash sale dari Philips, serta mencoba 20 food tenant yang telah terakurasi oleh Endeus.tv dan yang istimewa adalah empat food tenant khusus dari Singapura," jelas Tommy pada acara konferensi pers 'Pesta Rasa', Jumat, (19/8).Dalam kesempatan yang sama, Keith Tan, Chief Executive, Singapore Tourism Board juga menuturkan bahwa kegiatan aktivasi konsumen yang menjadi bagian dari Pesta Rasa ini, hanyalah salah satu dari banyaknya inisiatif yang diluncurkan STB untuk berinteraksi dengan wisatawan Indonesia."Kami berharap dapat menyambut orang Indonesia ke Singapura untuk menghadiri Singapore Food Festival pada bulan Agustus dan Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2022 pada bulan Oktober, serta rangkaian perayaan akhir tahun yang menarik," ungkapnya.Lebih lanjut, Keith menyampaikan bahwa STB dengan senang hati berkolaborasi dengan Endeus.tv pada Pesta Rasa tahun ini yang bertema “Start with Food”, untuk memperkenalkan cita rasa otentik Singapura melalui empat merek kuliner Singapura yang turut berpartisipasi (Love Handle, The Original Vadai, Kway Guan Huat dan Toast Box)."Tidak hanya dimanjakan oleh pengalaman kuliner asli Singapura, para pengunjung Pesta Rasa juga bisa mendapatkan berbagai informasi terkini melalui talkshow seputar tiga tempat atraksi favorit di Singapura Mandai Wildlife Reserve, Sentosa, dan Resorts World Sentosa). Selain itu, juga akan ada program khusus seperti demo masak oleh Chef Bjorn Shen, serta informasi tentang edisi ke-29 Singapore Food Festival, yang akan diselenggarakan pada 24 Agustus hingga 11 September 2022 di Singapura," tutup Keith.