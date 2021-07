Misi Mengedukasi Perempuan Muda Indonesia Menjadi Pemimpin

(ELG)

Setelah sukses dengan kampanye #KamuTidakSendiri, komunitas Rahasia Gadis kembali menggelar acara pelatihan untuk para perempuan. Mereka akan mengadakan sesi leadership and mental health bootcamp yang digelar sejak 24 Juli hingga 25 Agustus 2021.Selama lima pekan, Rahasia Gadis akan mengedukasi para perempuan cara menjadi pemimpin dalam lingkungannya sendiri. Topik seperti memimpin diri sendiri, membuat batasan dalam pekerjaan, dan cara menggunakan platform digital akan dibahas dalam dua sesi per minggu dengan lebih dari 10 narasumber."Kami percaya perempuan muda memiliki kekuatan dan kemampuan untuk meraih mimpi dan membuat sebuah perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena ini, kami sangat bersemangat untuk mengadakan program leadership bootcamp ini," kata Adelle Odelia Tanuri, co-founder Rahasia Gadis.Acara yang bekerjasama dengan Scarlett ini digelar secara gratis. Calon peserta hanya melakukan registrasi di laman resmi Rahasia Gadis. Terdapat dua jalur dalam mengikuti program ini yaitu, "Mission Complete" di mana hanya diperuntukkan bagi 50 gadis untuk mengikuti workshop.Kemudian ada "Speakers Session" berupa sesi webinar dengan para narasumber. Adapun para pembicara yang dihadirkan di antaranya, musisi Dira Sugandi, Editor in Chief Herworld Indonesia Shantica Warman, Direktur MNC Kapital Jessica Tanoesoedibjo, CEO/Founder Burgreen Helga Angelina dan masih banyak lagi."Kami melihat bahwa banyak gadis yang masih merasa tidak tahu menjadi support system bagi gadis lain, sehingga mereka merasa tidak memiliki support system," ucapnya.Lewat acara ini, Rahasia Gadis ingin perempuan Indonesia belajar menjadi pemimpin dalam lingkungannya sendiri untuk membuat support system yang baik bagi orang di sekitarnya. Mereka akan belajar bagaimana cara memimpin diri sendiri, berkomunikasi dengan baik, cara menghadapi kegagalan, membangun resilience, stress management, cara membuat visi dan misi, dan lebih banyak lagi."Masalah ketimpangan gender sangat dirasakan oleh perempuan muda di Indonesia. Banyak di antara mereka kehilangan rasa percaya diri sehingga menghambat mereka untuk memenuhi potensi diri untuk menjadi pemimpin," tutupnya.