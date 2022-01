3 Cerita Horor: Percaya atau Tidak Boneka-boneka Ini (Seperti) Hidup!

(Boneka Luca. Foto: Dok. Nowtolove.com)

Boneka Luca

(Boneka Joliet. Foto: Dok. Hauntedrooms.co.uk)

Boneka Joliet

(Boneka bayi iblis. Foto: Dok. Hauntedrooms.co.uk)

Boneka bayi iblis

(TIN)

Saat ini boneka arwah atau spirit doll sedang naik daun. Bahkan sampai diperlukan pengasuh untuk merawat 'mereka'. Ya, boneka yang notabene dimainkan oleh anak-anak dan lucu ini seakan sudah beralih fungsi menjadi sesuatu yang berada di luar nalar.Tapi ternyata, tak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada juga boneka arwah, hanya saja sang pemilik tidak tahu kalau sebenarnya ada yang bersemayam di dalam boneka tersebut.Glen Reberger, telah membagikan kisah hidupnya kepada Now to Love. Ia mengaku selama bertahun-tahun telah mengumpulkan segala sesuatu mulai dari jam dan furnitur hingga boneka antik.Dan suatu hari ia membeli boneka seukuran manusia, bernama Luca untuk keluarganya. Anehnya, beberapa hari setelah Luca tinggal di rumahnya, Glen mendapatkan kepala Luca menoleh ke samping. Ia pun meluruskannya. Dan kejadian itu ia alami selama beberapa bulan.Ya, Glen terus menemukan posisi kepala Luca berubah dan ia membetulkannya kembali. Glen sempat berpikir apakah sesuatu yang menakutkan sedang terjadi. Sampai akhirnya ia menyiapkan kamera di seberang Luca. Keesokan harinya, rekaman itu kabur. Berkali-kali ia mencoba untuk memfilmkan Luca selalu gagal.Suatu pagi, ia terbangun oleh suara ledakan keras. Luca terjatuh dari kursinya dan wajah porselennya hancur. Glen pun merekatkannya kembali dan memperbaiki catnya.Luca berada di atas meja menghadap ke samping saat saya mulai mengeringkannya dari atas. Saat itu, kepalanya perlahan memutar 45 derajat untuk menatap Glen. Ia mundur ketakutan.Akhirnya, dari online, Glen membaca tentang kejadian serupa dengan boneka dan aktivitas paranormal. Ia pun terbiasa dengan Luca. Bahkan beberapa pagi ia terbangun karena tanda tamparan di punggung berbentuk tangan Luca.Kini, keluarga Glen sudah memiliki Luca selama tiga tahun dan mereka sangat terbiasa dengan aktivitas aneh yang terjadi. Tak ada niat sedikit pun untuk membuang Luca. Sekarang dia hanya bagian dari keluarga.Dalam keluarga ini, boneka menyeramkan adalah bagian dari sejarah. Setiap wanita memiliki dua anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki, tetapi anak laki-laki itu meninggal hanya tiga hari setelah dilahirkan – dan ini telah terjadi selama empat generasi.Anna, wanita termuda yang dikutuk oleh boneka itu, percaya bahwa Joliet diberikan kepada nenek buyutnya.Jeritan bayi, tangisan dan cekikikan terdengar dari boneka itu, langkah kaki kecil terdengar di malam hari dan untuk setiap generasi keluarga, suara bayi berubah. Para wanita percaya bahwa Joliet mengutuk para wanita dan mengklaim anak laki-laki itu sebagai miliknya.Jika sebuah boneka dikenal sebagai bayi iblis, kamu pasti tahu itu akan menjadi menyeramkan, bukan? Kisah boneka jahat ini dimulai di New Orleans, rumah voodoo dan ilmu sihir.Daerah ini terkenal dengan cerita rakyat yang menyeramkan dan tidak mengherankan jika kisah boneka kerasukan ini terjadi di sini.Marie Laveau diduga mengutuk pengantin wanita Skotlandia pada 1800-an dan pengantin wanita meninggal saat melahirkan. Tapi kutukan itu belum berakhir.Pengantin wanita melahirkan “anak Setan”, dan sang ayah membelikan anak itu pulang. Meskipun bayi itu dirawat oleh ayahnya sampai kematiannya, warga sangat takut pada anak itu.Dia dikatakan berjalan dalam bayang-bayang dan menakuti penduduk di negara bagian, dan mereka mulai membeli rekreasi bayi untuk menjaga diri mereka aman dan menangkal kejahatan.Namun, karena boneka ini dibuat menurut gambar bayi, mereka dikatakan kerasukan. Sisa-sisa boneka ini masih dapat ditemukan sampai sekarang, dan boneka baru dibuat darinya.Namun berhati-hatilah, karena ini dikatakan sebagai boneka berhantu, dan bayi iblis masih dapat menyebabkan kekacauan, dengan mata bergerak sendiri dan boneka-boneka itu menghilang dan muncul kembali sesuka hati.