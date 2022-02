Plizza Ajak Keluarga Nikmati Menu Favorit Bernutrisi yang Baik bagi Bumi

(“Plizza” merupakan bentuk ajakan bagi warga dunia untuk mengubah isi pizza menjadi lebih bernutrisi dan ramah lingkungan. Foto: Dok. Unilever)

1. Membuat roti Plizza yang lezat

2. Berkreasi dengan saus lezat dan bergizi

3. Memilih topping bergizi

(Di saat yang bersamaan, Royco juga membagikan 1.500 box “Plizza” yang lezat bernutrisi untuk para anak yatim dan pengurus panti. Foto: Dok. Unilever)

(yyy)

Dalam rangka memperingati World Eat for Good Day yang diinisiasi Unilever secara global sejak 2021, Royco memperkenalkan kampanye global bertajuk “Plizza” sebagai bentuk ajakan bagi warga dunia untuk mengubah isi pizza menjadi lebih bernutrisi dan ramah lingkungan.Saat ini, 75 persen dari pasokan pangan global masih jauh dari beragam, hanya terdiri dari 12 tumbuhan dan lima spesies hewan. Oleh karena itu, mengonsumsi lebih banyak variasi makanan nabati dapat membantu menjaga masa depan pangan sambil tetap memberikan nutrisi yang baik.Kampanye “Plizza” adalah bagian dari komitmen Royco secara global untuk menyajikan makanan yang lebih baik bagi manusia dan planet bumi di atas tujuh miliar piring pada tahun 2025.Dengan tiga langkah, siapa pun dapat mentransformasi pizza menjadi Plizza yaitu:Panduan adonan roti dengan Royco Kaldu Spesial Rasa Jamur yang dibuat dengan jamur lezat asli tanpa penguat rasa, membuat Plizza terasa semakin lezat dan gurih alami.Cita rasa gurih lezat dari aneka kaldu dan bumbu siap pakai dari Royco yang dibuat dengan bahan-bahan bersumber berkelanjutan, berpadu dengan 50 Bahan Pangan Masa Depan, akan menghasilkan saus Plizza yang kaya rasa dan lezat.Dengan berbagai pilihan topping dari 50 Bahan Pangan Masa Depan, sajian Plizza tidak hanya lebih bernutrisi, namun juga baik untuk kelestarian planet tercinta.Ari Astuti, Head of Foods & Beverages PT Unilever Indonesia, Tbk. yang akrab disapa Tutut mengatakan dengan mengedepankan purpose ‘Gerakan Pangan untuk Masa Depan’, Royco selalu berinovasi dalam menginspirasi keluarga Indonesia untuk mengonsumsi hidangan yang lebih bernutrisi yang berasal dari bahan makanan dari sumber yang berkelanjutan, dan sesuai dengan pedoman ‘Isi Piringku’ yang digalakkan Pemerintah melalui program Royco Nutrimenu."Kali ini, kami menyebarluaskan inspirasi kelezatan Planet-friendly Pizza atau ‘Plizza’ di momen World Eat for Good Day 2022 yang jatuh pada tanggal 19 Februari. Melalui kampanye “Plizza”, Royco ingin menginspirasi masyarakat untuk membuat kreasi makanan yang bernutrisi dengan menggunakan bahan makanan sehari-hari sembari mengurangi dampak negatif makanan bagi planet bumi khususnya," jelas Tutut.Tak hanya itu, Royco juga memanfaatkan momen peringatan World Eat for Good Day 2022 untuk menyebarluaskan edukasi “Isi Piringku” dan ajakan dalam menyajikan #KebaikanIsiPlizzaku, kepada 10 yayasan maupun panti asuhan yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek.