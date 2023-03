Simbol Punokawan dan Pandawa Melandasi Buku Terbaru Hermawan Kartajaya

(ROS)

Jakarta: Kunci sukses bisnis terletak pada kemampuan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan sasaran pasarnya. Berangkat dari itu, konsep pemasaran berbasis wirausaha generasi baru memberikan pendekatan yang lebih holistik dengan ciri khas kelincahan, fleksibilitas, dan kreativitas serta pengonvergensian berbagai dikotomi dalam organisasi agar dapat membawa organisasi melewati the next curve menuju tahun 2025 hingga tahun 2030 dan bahkan sesudahnya.Pendekatan pemasaran yang menggabungkan dikotomi professional dan entrepreneurial inilah yang dikemukakan oleh pakar pemasaran Indonesia, Hermawan Kartajaya, dalam karya tulisnya yang kesebelas bersama Philip Kotler, The Father of Marketing, dengan menerbitkan buku bertajuk “Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability.”Untuk meresmikan peluncuran buku baru Entrepreneurial Marketing tersebut, Hermawan Kartajaya bekerja sama dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa (PTRI Jenewa) untuk menggelar Official International Launch pada 20 Maret 2023 di World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa, Swiss. Hal ini menjadi momen besar bagi dunia pemasaran dengan buku yang akan mendobrak stagnasi pendekatan pemasaran konvensional yang kerap tidak mumpuni lagi dalam era konektivitas digital dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.“Saya memperkenalkan buku ini dalam Official International Launch untuk membawa dobrakan baru dalam menanggapi pendekatan pemasaran yang konvensional. Hal ini merupakan tindakan dalam menghadapi fenomena vulnerability, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA) yang terjadi hingga saat ini dengan memberikan solusi terhadap pelanggan dan memberikan manfaat positif ekonomi terhadap suatu perusahaan dan masyarakat," kata Hermawan Kartajaya selaku Founder & Chairman MarkPlus Corp.Dalam peluncuran Official International Launch ini, H.E. Febrian A. Ruddyard, Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations, the World Trade Organization, dan organisasi internasional lainnya turut mendukung dan hadir dalam debut buku Entrepreneurial Marketing ini. Febrian mengapresiasi buku Entrepreneurial Marketing bukan hanya konsep, tetapi buku Entrepreneurial Marketin kian menarik perhatian karena membawa local wisdom.“Bukan hanya ide dan konsep marketing yang menarik dari buku ini tetapi diangkatnya local wisdom di dalamnya ke dunia internasional. Konsep CI-EL ini mengantar dan menjadi bahan bakar dari kekayaan intelektual yang dikerjakan oleh WIPO,” papar Febrian.Dalam hal ini, Febrian melanjutkan, “Ketika kami masukkan elemen kreativitas, inovasi, dan entrepreneurial, kami memberikan semacam avenue untuk monetisasi persoalan HAKI. Elemen ini pun kami rangkum dan sejalan dengan positioning WIPO sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam hal Hak Kekayan Intelektual untuk lebih bisa down to earth.”Bersama co-authors lainnya, yaitu Hooi Den Huan, Associate Professor of Marketing di Nanyang Business School dan Jacky Mussry, Deputy Chairman dan CEO MarkPlus, Inc., buku Entrepreneurial Marketing akan membuka kesempatan baru dalam dunia bisnis untuk mengadopsi pendekatan entrepreneurial marketing yang lebih kuat guna memastikan kesuksesan suatu perusahaan di masa depan dengan mengintegrasikan dikotomi dalam organisasi perusahaan secara lebih komprehensif.Konsep generasi baru entrepreneurial marketing ini dapat membantu mengatasi fenomena marketing blind spots, misalnya, tidak terintegrasinya berbagai aspek seperti pemasaran dan keuangan, teknologi dan kemanusiaan, kreativitas dan produktivitas, dan sebagainya. Semua elemen krusial disatukan dalam Omnihouse Model dengan menempatkan aspek operasional sebagai pusatnya untuk memastikan apa yang menjadi tujuan pemasaran dapat dicapai sekaligus memastikan tuntutan hasil finansial juga tercapai, serta memastikan bahwa pengadopsian teknologi akan selalu berorientasi pada kemanusiaan.Omnihouse Model terdiri dari dua klaster, yakni klaster entrepreneurial yang terdiri dari elemen- elemen creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership (CI-EL) dan klaster professionalism yang terdiri dari elemen-elemen productivity, improvement, professionalism, dan management (PI- PM), dimana masing-masing klaster dalam model tersebut disimbolkan oleh tokoh-tokoh Punokawan dan Pandawa.Peluncuran buku Entrepreneurial Marketing juga akan diadakan dalam skala nasional di Tanah Air bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 5 April 2023. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti kanal Instagram MarkPlus Corp @markpluscorp dan Instagram Hermawan Kartajaya @hermawan_kartajaya_.