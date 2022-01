'Waste Down Beauty Up' Langkah Berani Sociolla Atasi Limbah Industri Kecantikan

(Sederet narasumber yang hadir pada acara peluncuran kampanye Waste Down Beauty Up Social Bella, mulai dari Clara Devi, Vania Herlambang, Silviana Chandra, dan Chrisanti Indiana. Foto: Dok. Sociolla)

Membaca review terlebih dahulu

Mencoba tester di toko Sociolla sebelum membeli

(Sociolla juga menerapkan zero bubble wrap dan mengubah packaging pengiriman dengan kotak ramah lingkungan. Foto: Dok. Sociolla)

Beli versi mini sebelum ukuran penuh

Hadiah yang Less Waste

Menurut data Kampanye Waste4Change, sebanyak 6,8 juta ton sampah kemasan plastik berasal dari industri kecantikan. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah tiap tahunnya. Sementara yang terolah tidak sampai 30 persennya. Lainnya dibakar, di kubur atau di buang ke laut dan itu sangat berpotensi untuk merusak lingkungan.Berdasarkan fakta tersebut, pelaku industri kecantikan terkemuka, Sociolla menghadirkan inisiatif revolusioner bertajuk Waste Down Beauty Up yang bertujuan untuk membantu mengurangi limbah industri kecantikan. Khususnya, melalui upaya mendorong budaya kecantikan yang sustainable di kalangan pencinta kecantikan atau beauty enthusiasts di Indonesia.Waste Down Beauty Up merupakan langkah pertama dari komitmen jangka panjang sociolla untuk mendorong masa depan yang berkelanjutan bagi industri kecantikan di Indonesia.Co-Founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana mengungkapkan Waste Down Beauty Up sejalan dengan misi jangka panjang Sociolla dan alasan utama dibalik didirikannya Sociolla, yaitu untuk membantu masyarakat menemukan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus membeli secara berlebihan dan berakhir dengan banyak produk tak terpakai."Dengan gerakan ini, kami ingin membantu para pelanggan setia kami untuk tidak hanya merawat diri dengan sebaik-baiknya, namun juga sembari berkontribusi pada dunia. Cantik itu tidak harus wasteful. Kami sangat senang melihat semakin banyak pecinta kecantikan yang peduli dengan prinsip sustainable dan bersama-sama kita dapat membawa lebih banyak orang ke dalam gerakan positif ini," jelas Santi dalam jumpa pers virtual, Kamis, 13 Januari 2022.Lebih lanjut, Santi menyebutkan Gerakan Waste Down Beauty Up mencakup empat inisiatif utama, yaitu:Menciptakan mindful shopping atau kesadaran dalam berbelanja produk kecantikan dengan mencari informasi review dan rating dari pelanggan lain melalui aplikasi SOCO sebelum melakukan pembelian. Dengan cara ini, pelanggan didorong untuk memilih secara bijak sebelum mengambil keputusan pembelian.Banyak pelanggan langsung terdorong melakukan pembelian impulsif yang berlandaskan pada FOMO ketika melihat influencer favorit tampil mempesona dengan tren make up terbaru. Dengan mencoba tester sebelum membeli produk, pelanggan dapat membuat keputusan lebih bijak berdasarkan bagaimana produk tersebut terlihat atau terasa di wajah atau kulit mereka sendiri.Sebuah upaya mendorong beauty enthusiast untuk mencoba produk kecantikan berukuran kecil untuk menguji kesesuaian produk dengan kulit terlebih dahulu, sebelum membeli produk normal atau berukuran penuh.Sociolla kini menghadirkan pilihan hadiah elektronik (e-gift) untuk para beauty enthusiast yang mengajak mereka agar tidak memberikan barang-barang yang tidak mereka gunakan kepada orang yang mereka cintai.Selain dari gerakan Waste Down Beauty Up, Sociolla juga menerapkan zero bubble wrap dan mengubah packaging pengiriman dengan kotak ramah lingkungan. Diperkirakan, peralihan dari bubble wrap ke kertas daur ulang akan mengurangi penggunaan plastik perusahaan sekitar 250.000 m2/tahun. Hingga saat ini, Sociolla adalah perusahaan e-commerce besar pertama di Indonesia yang berkomitmen pada kebijakan zero bubble wrap.