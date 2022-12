Cara Berbeda Eksplorasi Kota Bandung

(ELG)

Manzone punya cara tersendiri mengajak sejumlah komunitas dan masyarakat mengeksplorasi kota Bandung. Perusahaan ritel pakaian fashion pria itu berkerjasama dengan Bus Bandros yang berada di bawah naungan dinas perhubungan kota Bandung."Manzone mengajak peserta untuk mengcapture momen kebersamaan dan pengalaman baik saat keliling kota Bandung bersama, Manzone adalah product Lokal begitu pula dengan Bandros. Kolaborasi untuk saling mendukung sesama product lokal," kata GM Marketing Laura Kristina."Bandung is the perfect place to visit," ungkap Fajar Guide yang menemani para peserta selama perjalanan.Sepanjang perjalanan peserta disuguhkan suasana kota untuk dinikmati. Bandung dikenal sebagai salah satu magnet pariwisata. Ada banyak hal menarik yang bisa ditemui seperti kuliner, fashion sampai hiburan.Rute yang dilalui dimulai dari halte bandros di alun-alun kota Bandung hingga akhir tujuan adalah Mall Paskal 23. Peserta juga diajak merasakan store experience saat visit ke Showroom Manzone Paskal 23 di lantai 2."Bepergian ke Mall menggunakan mobil atau angkutan lainnya sudah lumrah, Namun yang seru dari event ini adalah bus bandros turut serta mengantar peserta ke mal. Di sini kita adakan rute khusus shopping ke Mall pake bandros," katanya.Selama perjalanan, peserta juga diajak bermain game dengan hadiah menarik. Manzone setiap bulannya menampilkan konsep sesuai dengan campaign yang diusung. Saat event explore bandung berlangsung Manzone mengusung tema sepakbola sesuai dengan momen pesta bola di Qatar.