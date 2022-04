Rayakan Earth Day 2022, Modena Ajak Masyarakat Memulai Sustainable Living

(Intan Anggita, Co-founder Setali Indonesia mengatakan sejak November 2021, kolaborasi ini berhasil mengurangi lebih dari 3 ton limbah pakaian dari lingkungan dan mengubah limbah tersebut menjadi aksesori dan merchandise yang bernilai. Foto: Dok. Istimewa)

(Contoh solarPad sebagai alternatif pengganti listrik di Desa Sirnajati, Bekasi dan Desa Tipar Raya,

Tangerang. Foto: Dok. Istimewa)

Pada kampanye yang bertajuk MODENA for Earth, merek penyedia peralatan rumah tangga ini berkomitmen untuk selalu berupaya menanamkan kepercayaan di mana semua orang bisa ikut menjaga lingkungan dan mengurangi pemanasan global.Sejak November 2021 lalu, MODENA berkolaborasi dengan komunitas Setali Indonesia mengusung tema “Re-styling the Future” untuk mensosialisasikan permasalahan limbah tekstil. Pada kampanye ini MODENA bersama Setali Indonesia mengajak masyarakat untuk berdonasi baju bekas, agar bisa diperpanjang umur pakaian dengan menjadikannya dengan barang baru yang lebih bernilai.Atas kepedulian MODENA dengan kesehatan dan kebersihan, sehingga memiliki kampanye yang bernama Healthy Home Living."Tentunya, Healthy bukan hanya untuk kita sebagai manusia, tetapi juga untuk bumi kita. Kami sangat mendukung organisasi seperti Setali, yang memiliki gerakan sustainable fashion, yaitu salah satu cara untuk mengurangi dampak pemanasan global," ujarTommy Pratomo selaku Head of Corporate Communications & Partnership MODENA.Selain itu, dalam mendukung Sustainable Life untuk lebih fokus ke gerakan yang bisa lebih besar, MODENA mendorong penggunaan Renewable Energy yaitu pemakaian energi solar dengan kehadiran produk MODENA SolarPad dan Solar Water Heater."Sebagai negara yang berada di garis katulistiwa, sinar matahari yang berlimpah di Indonesia sangat sayang apabila tidak di manfaatkan. Padahal, solar energi bisa menjadi alternative sumber energy yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, di MODENA headquarter juga sudah menggunakan SolarPad. Jadi listrik kita sudah hampir 100 persen menggunakan energi matahari,” jelas Tommy.Lebih lanjut, Tommy juga menyampaikan salah satu kegiatan CSR yang dilakukan MODENA sambil mengedukasi masyarakat akan gunaan dan manfaat dari penggunaan energi terbarukan, adalah dengan memberikan MODENA SolarPad sebagai alternatif pengganti listrik di Desa Sirnajati, Bekasi dan Desa Tipar Raya, Tangerang.