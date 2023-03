Takjil

Perlengkapan Ibadah



Katering makanan

Kue kering

Busana muslim

Berdasarkan hasil kajian Febriyanto dkk (2019) menunjukkan bahwa rata-ratakonsumsi rumah tangga meningkat antara 10-30 persen hingga 100-150 persen selama bulan puasa. Komponen penunjang peningkatan itu termasuk anggaran untuk keperluan belanja berbuka, sahur hingga ibadah.Momentum inilah yang kerap dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha musimam demimenambah pemasukan. Bagi yang ingin memanfaatkan hal tersebut, Hardiansyah Ramadhan, selaku Head of Retail Department OK Bank memberikan lima ide dan jenis usaha yang bisa kamu geluti selama bulan Ramadan , di antaranya:Takjil adalah makanan yang identik sebagai kudapan yang disantap untuk membatalkan puasa. Ada beragam menu takjil yang digandrungi oleh masyarakat, seperti kolak, sup buah, dan es campur. Termasuk, kurma, atau menu yang asin seperti gorengan, lemper, semur ayam, martabak telur dan lain sebagainya. Besarnya modal yang kamu butuhkan untuk memulai usaha takjil ini cukup bervariasi, karena sangat tergantung dari target menu yang akan dipasarkan.Ini merupakan salah satu kebutuhan dalam bulan Ramadan untuk menjalankan kegiatan salat, mengaji, tarawih, dan ibadah lainnya. Menjual perlengkapan ibadan bisa dipilih sebagaialternatif usaha saat Ramadan. Umumnya perlengkapan ibadah yang dibutuhkan kebanyakan masyarakat adalah mukena, sarung, serta sajadah portabel.Di tengah kesibukan menjalani aktivitas pada saat Ramadan, sering kali masyarakat tidak sempat untuk memasak makanan berbuka atau sahur. Kamu bisa memulai usaha katering untukditawarkan kepada tetangga, teman, atau menawarkan kepada calon pelanggan lewat mediaosial atau membagikan brosur. Menu yang sering dipilih tentunya yang memiliki ketahanan, agar tidak cepat basi. Seperti rendang, sambal goreng, ayam goreng, dendeng daging, kering tempe, kentang kering, sambal ikan teri, sambal ikan rowa, dan lain-lain.Selama bulan Ramadan bahkan dari sebelumnya, kebanyakan orang sudah mulai menyicil berbagai jenis kue kering untuk disajikan saat Lebaran nanti. Beberapa rekomendasi kue kering yang paling diminati adalah putri salju, nastar, kastengel, lidah kucing dan lain sebagainya. Bisnis ini menjadi alternatif yang menjanjikan karena tingginya permintaan pasar pada saat hari raya.Saat bulan Ramadan, masyarakat sering melakukan acara buka puasa bersama dengankeluarga, teman atau kerabat. Mereka perlu tampil rapih dan berbeda dari biasanya. Untuk itu, diperlukan pakaian muslim dengan warna dan model baru. Sebab di momen untuk mempererat tali silaturahmi itu banyak orang ingin terlihat ceria dan memukau. Busana muslim tersebut juga diperlukan untuk dipakai saat Idul Fitri. Untuk memulai usaha ini, kamu bisa memulai dengan mencari distributor atau menjadi anggota reseller.Setelah kamu mengetahui ide peluang usaha saat Ramadan yang paling diminati oleh banyakorang, tentu kamu memerlukan dana ekstra dalam permodalan. Tentunya dana yang dibutuhkan pun bisa lebih banyak agar dapat memberikan kualitas terbaik, sehingga laba yang diperoleh nantinya akan lebih besar.Bagi kamu yang ingin memperoleh dana untuk menambah modal usaha, kiranya dapat memanfaatkan Pinjaman KTA agar kegiatan usahamu lebih maksimal. Seperti pinjaman OK KTA dari OK Bank misalnya. Proses pencairan di bank ini tergolong aman, fleksibel dan hanya membutuhkan satu hari kerja."Pinjaman yang disediakan oleh OK Bank juga tidak memerlukan jaminan. Serta, menjaminkeamanan dalam penggunaan Pinjaman KTA yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," tutup Hardiansyah.