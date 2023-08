Rayakan HUT ke-78 RI, Kuningan City Mall Gandeng Komunitas Lari dan Sepeda

(ROS)

Memeringati HUT ke-78 RI, Kuningan City Mall menyelenggarakan rangkaian aktivitas bersama sejumlah komunitas olahraga.Kegiatan tersebut yaitu kolaborasi bersama Selari untuk mengadakan Kuningan City Run, berlari sejauh 10 kilometer (km) mengelilingi Jakarta hingga berkolaborasi dengan komunitas sepeda Let’s Ride dan WCC untuk bersepeda sejauh 17 km dengan titik awal dan akhir di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan.Tidak hanya itu, keseruan Hari Kemerdekaan juga dirasakan oleh para pengunjung selama berada di Kuningan City Mall. Spesial pada 16 Agustus, Kuningan City Mall berkolaborasi dengan Wahana Production menggelar Selebrasi 17 di Ground Floor untuk memanjakan pengunjung dengan alunan musik. Pengunjung juga akan merasakan beragam penawaran menarik up to 78%, hingga cashback voucher senilai Rp100 ribu setiap pembelanjaan di tenant F&B.“Setiap tahun Kuningan City Mall selalu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas mulai dari komunitas olahraga hingga komunitas hobi dan gaya hidup untuk merayakan Kemerdekaan. Tahun ini, Kuningan City Mall berkolaborasi dengan Selari, Let’s Ride dan WCC untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan berlari dan bersepeda. Kuningan City Mall akan senantiasa terus mendukung aktifitas yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas karena Kuningan City Mall telah berkomitmen untuk menjadi rumah bagi para komunitas,” kata Center Director Kuningan City Mall Christopher Hardja.Adapun penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat konsep the leading sports and F&B concept mall yang melekat pada Kuningan City Mall.