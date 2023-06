Menghapus Stereotip Negatif Gen Z melalui Keripik Singkong

(FIR)

Cara generasi Z membuat geger dunia lewat sikap & pilihan mereka. Sayangnya, cara itu dianggap menjadi sebuah strerotip negatif oleh berbagai pihak.Seperti yang diambil dari sebuah survei terhadap Gen Z, banyak sekali yang beranggapan bahwa generasi yang lahir antara tahun 1997-2012 ini merupakan generasi yang konsumtif, tidak produktif, suka memberontak, malas, dan lain sebagainya.Sebenarnya banyak yang salah mengerti tentang para generasi muda ini. Faktanya, Gen Z mampu berfikir kritis terutama pada hal-hal yang mereka sukai, mudah berempati pada orang lain, berani mengungkapkan pendapatnya, sangat peduli dengan isu-isu terkini di sekitarnya dan juga mandiri."Kami percaya bahwa generasi muda saat ini memiliki banyak pemikiran kreatif dan beragam pilihan yang kerap kali membuat geger namun sebenarnya seperti a breath of fresh air bagi kita," terang Shinta Nurfauzia, Co-founder dan Co-CEO Lemonilo.Untuk itu, Lemonilo melalui salah satu produk kripik singkongnya, Cassamo, memperkenalkan kampanye Shake the World #ShakeTheCassamo, yang tak hanya menjadi cara menikmati Cassamo (di-shake sebelum dibuka), tapi juga mewakili cara generasi Z membuat geger dunia lewat sikap & pilihan mereka."Lewat gerakan Shake the World, #ShakeTheCassamo kami hadir untuk menemani mereka di kala berkreasi dan berekspresi, dengan tak lupa menikmati Cassamo disela aktivitas.” ucap Shinta.Apalagi, selain camilan yang populer di Indonesia, keripik singkong tinggi serat dan bebas gluten yang hadir untuk menemani anak muda dalam aktivitas mereka.Shinta menyampaikan pula harapannya agar Cassamo dapat mewarnai ragam cemilan keripik singkong yang sudah ada di pasaran, dengan memberikan opsi camilan yang lebih sehat.