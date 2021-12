Selamat! L’Oréal Umumkan 3 Pemenang Hair and Skin Research 2021

(Program ini akan membantu para peneliti dan dermatolog Indonesia mewujudkan ide-ide penelitian mereka yang luar biasa serta berkontribusi terhadap tantangan kesehatan dan perawatan rambut dan kulit di Indonesia. Foto: Dok. L’Oréal )

L’Oréal berkomitmen untuk mendukung dan memajukan sains dengan terusmemberdayakan para peneliti dalam mewujudkan ide-ide penelitian mereka yang dapat menjawab tantangan global.Tahun ini, bekerja sama dengan PERDOSKI dan Universitas Indonesia, L’Oréal memperkenalkan program filantropi sains terbarunya di Indonesia, “Hair and Skin Research Grant”, untuk mendukung para peneliti dan dermatolog Indonesia, serta memungkinkan mereka dalam mengembangkan penelitian ilmiah seputar rambut dan kulit di Indonesia.Umesh Phadke, Presiden Direktur L’Oréal Indonesia mengatakan sudah merupakan komitmen kami untuk menciptakan beauty that moves the world. Berbagai program penelitian yang telah kami lakukan di Indonesia selama ini, merupakan salah satu bukti komitmen kami dalam memajukan Indonesia melalui kemajuan sains."Melalui program filantropi ‘Hair and Skin Research Grant’ yang berlandaskan kuat pada sains, kami ingin mendukung proyek penelitian oleh para dermatolog Indonesia, di Indonesia, guna lebih memahami fisiologi rambut dan kulit etnis Indonesia," ungkap Umesh pada acara virtual L'Oréal Indonesia Hair and Skin Research Grant 2021, 1 November 2021.Adapun tiga tim pemenang yang dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari para juri ilmiah nasional dan internasional, sebagai berikut:“Pengaruh Topikal Human Adipose Stem Cell-conditioned Medium (hASC-CM) Terhadap Perbaikan Photoaging”Photoaging adalah jenis penuaan kulit yang terutama disebabkan oleh radiasi ultraviolet. Sementara itu, banyak penelitian melaporkan peran human adipose stem cell-conditioned medium (hASC-CM, produk stem cell jaringan lemak) terbukti dapat menyembuhkan luka, dan baru-baru ini juga telah dipelajari bahwa hASC-CM dapat berperan dalam perbaikan photoaging.“Hubungan Antara Mikrobioma Kulit dan Penuaan Kulit Wajah”Mikrobioma kulit manusia telah diteliti memiliki peran penting dalam keseimbangan sawar(barrier) kulit manusia. Beberapa jenis mikrobioma, misalnya Corynebacterum, telah dilaporkan berhubungan dengan proses penuaan, namun beberapa mikrobiota lain memiliki sifat melindungi kulit dari proses penuaan. Sains akan memungkinkan tim untuk memahami perbedaan mikrobioma, dalam hal ini bakteri-bakteri pada kulit sehat orang dewasa muda dan lanjut usia etnis Indonesia.“Evaluasi In Vitro Khasiat Formulasi Fotoprotektif yang Mengandung (8,9) -Furanyl-Pterocarpan-3-Ol dari Pachyrhiuz Erosus (Bengkuang)”Bengkuang, sumber daya alam asli Indonesia, telah lama digunakan sebagai bahan pencerah kulit di Indonesia, negara yang terpapar sinar UV intensitas tinggi sepanjang tahun. Khasiat antioksidan, anti-tirosinase dan imunomodulatornya telah lama terbukti. Senyawa (8,9)-Furanyl-Pterocarpan-3-Ol (FPO), senyawa baru yang diisolasi dari ekstrak etil asetat bengkuang, berpotensi sebagai bahan fotoprotektif. Sains akan memungkinkan tim untuk memahami khasiat ekstrak alami bengkuang, sumber alam asli Indonesiasebagai pilihan bahan aktif fotoprotektif dalam produk tabir surya.Program “Hair and Skin Research Grant” memberikan hibah senilai total Rp250 juta untuk tiga proposal penelitian yang berfokus pada penelitian rambut dan kulit dengan domain studi laboratorium, studi klinis, studi kualitas hidup dan/atau penelitian epidemiologi.