Fresh Market Bintaro Sukses Gelar Acara FMB in Action

(ROS)

Tangerang Selatan: Beragam acara diselenggarakan untuk merayakan HUT ke-77 RI. Salah satunya, FMB in Action yang diselenggarakan oleh pengelola Fresh Market Bintaro, Tangerang Selatan.FMB in Action berlangsung pada 17 Agustus 2022, dengan tema “Celebrating 77’s Indonesians Day Towards Market Transformation Era 5.0.” Acara utamanya yaitu Rally Photoshoot Competition, menghadirkan para peserta yang bergelut di bidang fotografi. Jumlah peserta yang mengikuti Rally Photoshoot Competition sebanyak 43 orang. Pada perlombaan ini, juri yang menilai hasil karya dari para peserta yaitu Danang Aryo Nugroho dan Aaron Hardinata.Acara ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi para fotografer dan penggemar fotografi untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang fotografi."FMB in Action merupakan acara perdana yang diadakan oleh Fresh Market Bintaro. Harapannya acara ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Fresh Market Bintaro kepada masyarakat luas dan meningkatkan kunjungan ke Fresh Market Bintaro,” kata Manajer Fresh Market Bintaro Mohamad Ali.Terdapat tiga pemenang dari kegiatan Rally Photoshoot Competition, yaitu Juara 3 diraih Tengku Zamier Akhtar Hidayat dengan karya berjudul “Pasar”. Juara 2 diraih oleh Royman Valaredos S dengan karya berjudul “Era Modern Bayar Harus Pakai QRis”. Juara 1 diraih Afsyah dengan judul karya ”Belanja Modern”. Hadiah yang diperoleh oleh masing-masing pemenang yakni juara 3 memeroleh uang tunai Rp770 ribu dan 3 voucher Ice Skating di BX Rink. Juara 2 mendapatkan uang tunai Rp1.770.000 dan 3 Voucher Ice Skating di BX Rink. Juara 1 memperoleh uang tunai Rp2.770.000 dan 3 Voucher Ice Skating di BX Rink.IMB in Action juga menyuguhkan live music yang diisi band lokal asal Tangerang Selatan, Tripletkustik. Dilanjutkan pembagian voucher belanja kepada 100 pengunjung yang beruntung senilai Rp77 ribu. Selain itu rangkaian kegiatan lainnya yakni Live Session Instagram yang berjudul ”101 Tips and Trick Street Photography” pada 11 Agustus 2022. Pembicara pada live session tersebut ialah Christian Vicky Rendragrahadi yang merupakan seorang fotografer sekaligus videographer di Kompas Gramedia. Live Session ini menjelaskan seputar street photography. Pada live session ini berhasil menghadirkan 52 audiens. Total seluruh pengunjung dan peserta yang hadir pada acara FMB in Action, yaitu 455 partisipan.