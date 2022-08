Yuk! Ikut Lomba Fotografi FMB in Action di Fresh Market Bintaro

(ROS)

Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI, Fresh Market Bintaro, Tangerang Selatan, menyelenggarakan lomba fotografi FMB in Action.FMB in Action diselenggarakan pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan HUT ke-77 RI. Kehadiran acara ini diharapkan menjadi wadah para penggemar fotografi untuk mengembangkan kemampuanya di bidang fotografi. Adapun juri yang akan menilai, yaitu Aaron Hardinata dan Danang Aryo Nugroho.Selain lomba fotografi, rangkaian acara pada FMB in Action terdiri atas Pre-event, Opening, Main Event, Live Music, dan Closing. Pada rangkaian pre-event terdapat kegiatan dua live session berjudul “101 Tips and Trick Street Photography.”Rangkaian acara selanjutnya yaitu Rally Photoshoot Competition. Pada acara ini juga akan ada sesi hiburan dari penampilan Tripletkustik yang akan mengisi rangkaian acara live music. Selain itu, untuk para pengujung yang datang pada 17 Agustus berkesempatan membawa pulang hadiah voucher belanja di lapak senilai Rp77 ribu.Selain menawarkan hiburan, FMB in Action dengan tema “Celebrating 77’s Indonesian Day Towards Market Transformation Era 5.0" diharapkan pada pertambahan usia Indonesia dapat membangkitkan kegiatan berniaga di Fresh Market Bintaro setelah kurang lebih dua tahun terdapak efek pandemi covid-19, dan menjadikan Fresh Market Bintaro menjadi pasar yang terdigitalisasi."Dalam rangka hari Kemerdekaan Indonesia ke- 77 tahun, Fresh Market Bintaro menyelenggarakan sebuah acara yang mungkin bisa dikatakan menjadi acara perdana setelah adanya pandemi covid-19 di Fresh Market Bintaro. Harapannya dengan adanya acara ini dapat membangkitkan semangat seluruh pedagang yang ada di Fresh Market Bintaro," kata Manajer Fresh Market Bintaro Mohamad Ali.Annisa Rahma Gemilang selaku Ketua Pelaksana sekaligus Supervisor Marketing Fresh Market Bintaro menambahkan, "FMB in Action merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh pengelola Fresh Market Bintaro untuk menjadi wadah para penggemar fotografi dalam mengembangkan bakatnya dalam dunia fotografi melalui kegiatan Rally Photoshoot Competition. Tidak hanya melibatkan para penggemar fotografi saja, dalam acara ini juga melibatkan para pengujung yang datang untuk turut serta memeriahkan kegiatan FMB in Action."