5 Pekerjaan Freelance Paling Populer yang Wajib Kamu Coba

1. Penulis

2. Editor

Jakarta: Bagi kamu yang ingin bekerja tanpa terikat dengan perusahaan manapun, menjadi seorang freelancer wajib kamu coba . Menjadi freelancer atau pekerja lepas merupakan salah satu cara populer untuk mencari uang melalui hobi atau bakat.Dengan jam kerja yang fleksibel, banyak masyarakat mencari pekerjaan sampingan atau bahkan pekerjaan utamanya dengan sistem freelance. Biasanya seorang freelancer akan mendapatkan bayaran setelah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.Penetapan harga proyek dan sistem pembayaran seorang freelancer juga tergantung dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak.Ingin tahu bidang pekerjaan apa saja yang bisa digeluti sebagai pekerja freelance atau pekerja lepas dari rumah dengan jam kerja yang fleksibel, berikut lima pekerjaan freelance di Indonesia yang bisa kamu coba.Pekerjaan freelance pertama yang paling populer dan banyak dicari adalah penulis, baik itu sebagai content writer ataupun copywriter. Saat ini, banyak perusahaan dengan departemen content marketing yang membutuhkan banyak penulis untuk membuat konten seperti artikel untuk blog, newsletter, dan masih banyak lagi.Lowongan sebagai penulis freelance dapat menjadi kesempatan untuk ibu rumah tangga dan mahasiswa yang memiliki kemampuan menulis dan riset yang cukup. Sebagai freelance content writer biasanya bekerja berdasarkan deadline dan target kepenulisan. Dengan bayaran yang beragam ada yang dibayar per kata, per artikel, atau per project.

Di era digitalisasi saat ini, peranan editor video sangat dicari. Khususnya bagi para selebgram atau situs tertentu di media sosial yang memerlukan tenaga freelance untuk membantu pengeditan konten video.



Dengan menguasai berbagai tools foto dan video seperti Adobe Photoshop atau Adobe Premiere. Tak hanya itu, seorang editor video juga dituntut untuk mahir melakukan pengeditan video melalui HP karena lebih praktis dan fleksibel. Biasanya seorang editor video kerap kali dicari oleh perusahaan periklanan dan media informasi.

3. Fotografer atau Videografer

Bagi kamu yang suka foto, mengabadikan momen dan mempunyai bakat menghasilkan visual yang indah lewat tangkapan momen, kamu bisa mencoba pekerjaan freelance di Indonesia sebagai fotografer dan videografer. Tak harus memiliki kamera yang mahal dan keren, kamu bisa menggunakan kamera ponsel. Karena kini fitur-fiturnya sudah mumpuni dan pasti akan menghasilkan foto yang indah dan cantik secara visual.



Apabila Anda ingin menjadikan pekerjaan ini sebagai freelance, kembangkan dan kumpulkan portfolio dengan cara mengupdate hasil foto tangkapan ke media sosial. Kamu bisa menjadi seorang freelance foto untuk acara seperti pre-wedding, lamaran, wisuda dan acara lainnya yang ingin diabadikan.

4. Desain Grafis

Pekerjaan freelance yang banyak dicari selanjutnya adalah sebagai desainer grafis. Buat kamu yang gemar menggambar dan mempunyai kemampuan desain grafis secara digital, maka kamu bisa mencari pekerjaan sebagai desainer grafis.



Seorang desainer grafis membutuhkan kemampuan untuk menerima arahan dari atasan atau perusahaan yang bertindak sebagai klien, lalu menafsirkannya ke dalam bentuk visual.



Menjadi seorang freelance desain grafis kini banyak dicari khususnya para online shop untuk melakukan branding toko seperti pembuatan katalog, brosur, dan pamflet dengan komposisi elemen desain yang indah agar mampu menarik perhatian konsumen.

5. Makeup Artist

(WAN)

Untuk kamu yang memiliki tangan ciamik untuk merias wajah, bisa menjadikan pekerjaan ini sebagai alternatif freelance untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu bisa melakukan saat senggang, karena biasanya kegiatan yang membutuhkan MUA dilaksanakan pada weekend seperti wisuda, lamaran, pernikahan, bahkan acara lainnya. Bisa juga menjadi MUA saat pemotretan untuk majalah, di televisi, bahkan untuk foto produk yang membutuhkan model.