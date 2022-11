BP2MI Gandeng Media Academy Latih Pegawai jadi MC Profesional

(Foto:Medcom.id/M Rodhi Aulia)

(ROS)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melatih sejumlah pegawainya menjadi master of ceremony (MC) profesional. BP2MI menggandeng lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi, Media Academy."Kami dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan hari ini, pendidikan kilat MC," kata Kepala PPSDM BP2MI Firdaus Zazali dalam sambutannya pada kegiatan bertema Being a Great Master of Ceremony (MC), di Gedung Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, Selasa, 1 November 2022. Tampak presenter Metro TV Widya Saputra hadir sebagai salah satu pemateri.Menurut Firdaus, pihaknya ingin menghadirkan insan BP2MI yang memiliki kemampuan tambahan sebagai MC profesional. Terlebih BP2MI merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.Pelatihan tersebut diikuti 20 insan BP2MI dari kantor pusat. Mereka berasal dari divisi yang beragam, di antaranya PPSDM, inspektorat, direktorat sistem dan strategi penempatan dan perlindungan kawasan Asia dan Afrika, direktorat sistem dan strategi penempatan dan perlindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah, serta biro hukum dan humas.Divisi lainnya, yaitu biro perencanaan dan kerja sama, biro sumber daya manusia dan organisasi, biro keuangan dan umum, serta direktorat sistem dan strategi penempatan dan perlindungan kawasan Amerika dan Pasifik."Harapannya setiap unit minimal ada satu MC," ujarnya.Firdaus menambahkan ke depan, pihaknya akan melibatkan insan BP2MI secara lebih luas. Mereka tersebar di 23 kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI se-Indonesia.Head of Learning Media Academy Andi Setia Gunawan mengatakan pihaknya sudah dua kali bekerja sama dengan BP2MI. Ia juga menyampaikan BP2MI menjadi lembaga pertama yang secara khusus meminta diberikan pelatihan MC."Ini pertama kalinya juga ada klien kami yang meminta Media Academy untuk mengadakan pelatihan mengenai MC," katanya.Sejauh ini, rata-rata klien Media Academy lebih banyak meminta pelatihan terkait media handling dan public speaking. Andi menegaskan para peserta pelatihan akan mendapatkan wawasan dan pengalaman dari pemateri yang telah berpengalaman."Pelatihan ini sangat penting sekali, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga manfaatnya dapat diterapkan di tempat kalian bekerja," ujar Andi.