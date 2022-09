Barisan Berkebaya jadi Wadah Komunitas Perempuan Penggiat Kebaya

(FIR)

Barisan Berkebaya me-launching website barisanberkebaya.com pada Rabu 21 September 2022 bertempat di Posbloc, Pasar Baru, Jakarta. Launching ini turut dihadiri anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Ibu Putri Kus Wisnu Wardani, Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Faizal Rochmad Djoemadi dan 30 komunitas perempuan penggiat kebaya dan budaya Indonesia.Website barisanberkebaya.com merupakan wadah yang memfasilitasi komunitas perempuan berkebaya. Hal itu sejalan dengan Visi Barisan Berkebaya yaitu, Kebaya menjadi busana yang dicintai, dibanggakan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.Sementara ada tiga misi dari Barisan Berkebaya. Pertama; Mengajak semua komunitas perempuan bergerak bergerak menjadikan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Kedua; Menumbuhkan kesadaran terhadap generasi muda untuk melestarikan kebaya. Ketiga; Menjadikan kebaya sebagai busana yang melekat dengan kehidupan kita; hidup dan menghidupi.Launching website barisanberkebaya.com diresmikan dengan penekanan tombol oleh Sekar Ayu Jiwanta:1. Putri Kus Wisnu Wardani, Watimpres RI2. Miranti Serad, Barisan Berkebaya3. Emmy Wiranto, Sekar Ayu Jiwanta4. Antarina SF Amir, Pertiwi IndonesiaMiranti Serad dari Barisan Berkebaya menjelaskan bahwa website ini merupakan tindak lanjut gerakan Barisan Berkebaya Penjaga Bendera Pusaka pada 17 Agustus lalu. Bertepatan dengan launching website barisanberkebaya maka gerakan tersebut selangkah lebih maju, menjadi Barisan Berkebaya Goes to UNESCO."Pentingnya gerakan Barisan Berkebaya Goes to UNESCO sebagai wujud nyata upaya menjaga kelangsungan kebaya dalam kehidupan perempuan Indonesia. Untuk itu, saya menyatakan bahwa melalui website barisanberkebaya.com akan memuat kegiatan dari seluruh komunitas perempuan pegiat kebaya," ujar Miranti Serad.Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Ibu Putri Kus Wisnu Wardani menyampaikan dalam sambutannya mengakui peran penting komunitas Pertiwi dalam pelestarian kebaya."Pertiwi menjadi garda terdepan dan koordinator kelompok Ibu-Ibu yang punya perhatian khusus terkait keberadaan dan kelangsungan kebaya Indonesia," kata Bu Kus.Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan apresiasi terhadap launching barisanberkebaya.com dengan menyerahkan Perangko UNESCO Warisan Takbenda. Selanjutnya digelar acara lelang Perangko UNESCO Warisan Takbenda. Lelang Perangko yang bertujuan untuk membantu gerakan Kebaya Goes to UNESCO.Website barisanberkebaya.com turut mendukung langkah gerakan besar komunitas perempuan penggiat kebaya dan budaya, Goes to UNESCO. Berikut adalah nama 30 komunitas perempuan penggiat kebaya dan budaya yang terlibat dalam launching website barisanberkebaya.com:1. Pertiwi Indonesia2. Perempuan Berkebaya Indonesia Pusat3. Warisan Budaya Indonesia4. Bunda Milenial5. Sekar Ayu Jiwanta6. TUJF Alumni Trisakti7. Fatayat Nahdatul Ulama8. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara9. Citra Kartini Indonesia (CIRI)10. Perempuan Untuk Negeri (PUN)11. Perempuan Bersanggul Nusantara12. Kebaya Foundation13. Rampak Sarinah14. Perkumpulan Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI)15. NKRI Berkebaya16. Perempuan Indonesia Maju (PIM)17. Jamu gendong18. Sekber Jokowi Nusantara19. SRITA20. Srikandi BNI21. Perempuan Jenggala22. KNIB23. Perempuan Berkebaya Indonesia Yogya24. Perempuan Berkebaya Indonesia Bogor25. Sarinah Projo26. Wanita KEREN27. Perempuan PelestariBudaya28. Perkumpulan perempuan berkebaya kerancang lndonesia29. Serumpun Bakung30. Penari Penjaga Negeri