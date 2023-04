Komunitas Lari di Indonesia Semakin Menjamur

(ELG)

Olahraga berlari menjadi favorit bagi banyak orang. Tak heran, komunitas lari mulai bermunculan. Salah satu yang sudah cukup lama yaitu Indorunners.Berlari bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Keduanya tetap sama-sama menyenangkan. Melihat menjamurnya komunitas lari di Indonesia, brand 910 menggandeng Indorunners untuk berkolaborasi.Mereka mulai membuat sepatu yang bisa menunjang kebutuhan berlari sehari-hari melalui 910 Kenzo Run x Indorunners"Ini merupakan sepatu lari yang memadukan bobot ringan pada upper sepatu dan kelembutan pada outsolenya. Sepatu kolaborasi ini sudah dilengkapi dengan teknologi Quantum Sole yang mengedepankan midsole Rapid Foam yang lembut serta di bagian bawah outsole telah disematkan full rubber," kata Asep Hadian selaku Head Of Product Development 910Nineten."Sehingga menjaga grip saat berlari di medan apapun. Sedangkan singlet-nya sendiri kita sematkan teknologi quick dry yang memungkinkan singlet untuk cepat menyerap keringat. Keduanya cocok untuk daily Run," lanjutnya.Indorunners pun menggaungkan kampanye "Anybody Can Run" yang bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mulai olahraga berlari.Mereka percaya bahwa olahraga berlari adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik tua maupun muda, perempuan ataupun laki-laki, sendiri maupun bersama dengan komunitas."Olahraga berlari merupakan salah satu olahraga yang paling mudah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang baru. Hal ini kami sambut baik dan semua orang kami terima untuk mulai lari bareng dengan teman-teman kami di 80+ chapters Indorunners di seluruh Indonesia," kata Yasha selaku Co-Founder Komunitas Indorunners.