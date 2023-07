Tren Bermain Golf Kian Meningkat, Golf House Gelar 'Demo Day' untuk Masyarakat Umum

(Tinneke dalam acara konferensi pers 'Driving Range Take Over', Jumat (7/7) di The Range Damai Indah Golf PIK, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Banyak orang masih menganggap golf adalah olahraga untuk para eksekutif utamanya pria dewasa. Bahkan, olahraga ini cukup populer di kalangan pebisnis untuk bersosialisasi.Namun, sejak terjadinya pandemi pada 2020 lalu, golf ternyata mulai dilirik oleh kalangan luas. Bahkan, tak sedikit wanita dan anak-anak yang mulai tertarik untuk bermain golf."Kami melihat adanya peningkatan tren bermain golf di masa pandemi. Bahkan, bisa lebih dari 200 persen. Meski pandemi telah berakhir, kami pun ingin golf tetap diminati dan sebagai komitmen Golf House untuk terus mengedukasi, menginspirasi serta memperluas komunitas golf di Indonesia, salah satunya yaitu dengan menggelar Driving Range Take Over ini," ujar Tinneke Agutina, General Manager MAP Active.Driving Range Take Over yang berlangsung di The Range Damai Indah Golf PIK, Jakarta, pada 8-9 Juli 2023 ini bertujuan untuk mengajak publik mengeksplor berbagai perlengkapan golf dari merek ternama seperti Srixon, Mizuno, XXIO, Cleveland, Wilson, Taylormade, Callaway, dan Cobra, pada kesempatan Demo Day.Selain mencoba berbagai perlengkapan golf dari brand-brand tersebut, publik juga dapat mengikuti berbagai aktivitas dan mengumpulkan poin untuk mendapatkan hadiah menarik. Tidak hanya untuk dewasa, anak-anak usia 8-12 tahun juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kids Corner."Event ini juga bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan golf kepada anak-anak supaya golf menjadi gaya hidup dan permainan yang fun untuk dilakukan. Kami berharap agar orang tua juga dapat memperkenalkan olahraga golf ke anak-anak mereka sejak dini, sehingga rutinitas ke driving range dapat menjadi bagian dari quality time bersama keluarga," jelas Tinneke.Sebagai salah satu pelopor dalam industri golf, Tinneke menambahkan bahwa Golf House telah menghadirkan berbagai produk dan layanan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan para pecinta golf. "Melalui lebih dari 48 toko ritelnya yang tersebar di seluruh Indonesia, Golf House hadir untuk memanjakan para peminat golf dengan berbagai perlengkapan golf, termasuk peralatan, pakaian, dan aksesori, terbaik," pungkasnya.